Halep: „Sunt sigură că voi mai avea ocazii de a câştiga, sunt tânără şi am mulţi ani înainte”

Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputată în faţa Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oară când sportiva din România pierde în ultimul act la un turneu de Grand Slam, după Roland Garros (2014, 2017). Din păcate, Simona a pierdut şi numărul 1 mondial în favoarea adversarei de azi, notează digisport.ro

Simona Halep a fost aproape de a izbuti performanţa carierei, după ce a condus cu 4-3 în decisiv, însă a pierdut setul. Jucătoarea a oferit primele declaraţii după finala pierdută, chiar pe teren.

„Nu e uşor să vorbesc acum. Vreau să o felicit pe Caroline, a jucat minunat pe toată durata turneului. Vreau să-l felicit şi pe tatăl ei, ce a făcut pentru ea a fost fantastic. A fost un turneu grozav pentru mine, am dat totul în fiecare meci. Am ajuns din nou într-o finală, dar Caroline a fost mai bună. Sunt sigură că voi mai avea ocazii de a câştiga, sunt tânără şi am mulţi ani înainte. E păcat că nu am făcut marele pas a treia oară, poate a patra oară va fi cu noroc. A fost minunat, am avut parte de susţinere în toată lumea şi sper ca anul viitor să ne revedem în aceeaşi fază”, a declarat Simona Halep.

Wozniacki (27 ani), care de luni va fi din nou numărul unu mondial, după o pauză mai lungă de şase ani, cucereşte primul său Grand Slam, la a treia finală jucată (a pierdut la US Open în 2009 şi 2014). Halep a fost mai ofensivă decât daneza, care a demonstrat de ce este considerată jucătoarea cu cea mai bună defensivă din circuitul profesionist, salvând mingi incredibile, însă românca a plătit şi preţul pentru un turneu epuizant, dus până în finală în ciuda unei accidentări la gleznă în primul tur, după probleme la glezna dreaptă în urma semifinalei cu Kerber şi după o finală desfăşurată pe o căldură insuportabilă (32 grade Celsius), care a făcut-o să ceară intervenţia medicului în setul al doilea.