Niciunul dintre pretendenții la șefia IGP nu a trecut de proba scrisă din concurs

Niciunul dintre cei șase pretedenți la funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției nu a susținut cu succes proba scrisă din concurs. Potrivit unui comunicat de presă al MAI, niciun candidat nu a obținut nota suficientă pentru a fi promovat la următoarea probă din concurs, cea a interviului.

În contextul în care pretendenții nu au susținut concursul, Ministerul Afacerilor Interne anunță despre prelungirea concursului, procesul fiind deschis de această dată și pentru candidații din sursele externe.

„Funcția de șef al IGP va fi ocupată cu respectarea strictă a principiilor meritocratice, de integritate și profesionalism, iar rezultatul probei de astăzi reflectă angajamentul conducerii MAI de a nu admite niciun fel de abateri de la aceste criterii”, precizează MAI.

În concursul pentru șefia IGP au pretins:

Ziarul de Gardă a scris anterior că dintre cei șase candidați la funcția de șef al IGP, doi locuiesc în case la sol, care valorează câteva milioane de lei. Unul dintre aceștia are statut de bănuit în cadrul unui dosar penal instrumentat de Procuratura Anticorupție. Un alt pretendent este finul de cununie al fostului șef adjunct al instituției, Gheorghe Cavcaliuc. Acesta și-a procurat, în urma unui contract de investiții, un apartament de 115 m.p. în Chișinău, iar în ultimii doi ani a obținut donații de 140 mii de lei, iar la cumetrie nu mai puțin de 15 mii de euro. Totodată, majoritatea candidaților la funcția de șef al IGP au indicat în declarațiile lor de avere și interese că ar fi vândut sau cumpărat în ultimii ani automobile cu prețuri sub cele de piață.