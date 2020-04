„Vrem să fim protejați, nu infectați” Scrisoarea deschisă a unui medic de familie

Lilia Calancea activează în calitate de medic de familie la Centrul de Sănătate Strășeni. Femeia spune că de luni, 27 aprilie, medicii de familie și asistentele medicale din cadrul instituțiilor de medicină primară vor trebui să meargă la domiciliile pacienților suspecți de infectare cu coronavirus și să colecteze probele pentru teste. Medicul spune că instituția în care activează dispune de echipamente de protecție, însă, pentru a colecta probele de coronavirus de la pacienți este nevoie de echipament special, doarece există risc major de infectare a cadrului medical care prelevează proba. Rodica Gramma, specialistă în legislație și managemet în sănătate, consideră că această perocedură supune pericolului, mai ales, medicii din localitățile rurale.

Lilia Calancea relatează despre faptul că instituția medicală în care activează este dotată cu echipamente și cadrele medicale sunt protejate corespunzător. Totuși, pentru a colecta probele pentru testele COVID-19 de la pacienți, cadrele medicale au nevoie de echipament special, deoarece la astfel de colectări de probe există un risc major de infectare.

Lilia Calancea spune că vineri, la 24 aprilie, cadrele medicale din instituția în care activează au asistat la un seminar online, unde s-a vorbit despre procedura de colectare a probelor la Covid-19, despre crearea echipelor și despre echipamentul de protecție pentru personlaul care se va deplasa la domiciliul pacienților. Acesta trebuie să fie constituit din mască, mănuși, vizieră, halat de unică folosință și botoșei.

Din spusele medicului, echipamentul recomandat supune lucrătorii medicali riscului major de infectare. Femeia precizează, că medicii nu refuză procedura de colectare a probelor de la pacienți, dar solicită echipamente de protecție maximă.

Lilia Calancea spune că cel mai rezonabil și corect este ca orice pacient suspect la Covid-19 să fie testat în spital și izolat corespunzător, or nu în zadar în China s-au construit spitale cu mii de paturi pentru ca pacienții să fie izolați, tratați corespunzător, iar atunci când testele arată un rezultat negativ, să fie externați la domiciliu.

Într-o postare pe Facebook, specialista a scris că „Ceva nu e bine. Ceva undeva s-a rupt, ori a fost vreun mesaj al MSMPS rău formulat, sau nu a fost dus până la capăt, ori o interpretare greșită la alt nivel”.

Rodica Gramma a atenționat lucrătorii medicalii că potrivit articolului doi al Convenției Europene pentru Drepturile Omului viața are prioritate și că niciun angajator nu poate impune angajatul să lucreze în condiții cu risc sporit pentru viață sau sănătate.

Ulterior, Rodica Gramma a scris, pe aceeași rețea de socializare că medicii sunt speriați și că sunt necesare acțiuni de resuscitare, pentru a evita intrarea în colaps. Din spusele ei, un alt medic i-a scris mesaj privat:

Bună ziua. Doamna Gramma, am decis sa vă scriu în privat pentru că într-adevăr nu e bine. Noi suntem speriați, nu știu ce va ieși din această decizie. Am avut vineri instruire on-line. Trebuia să fie despre prelevarea probelor. Am așteptat trei ore o prezentare practică de prelevare, însă ni s-a explicat doar teoretic, în câteva cuvinte. Răspunsurile lor la întrebările medicilor m-au dezamăgit tare.

Transportarea probelor trebuie sa fie în geanta frigorifică, la temperatura de două-șase grade. Au spus să nu așteptăm ajutoare și să ne cumpărăm singuri toate cele necesare pentru a asigura prelevarea și transportarea, căci ei dau atît cît este. Referitor la remunerare, conducătorul să stabilească singur premierea pâna la 50 procente din banii pe care-i aveți.

Conducătorul instituției trebuie să stabilească prin ordin echipa, însă toți refuză. Am făcut ca la loterie, primul va merge în focar. Lacrimi și nemulțumiri. Plus la toate, asistentele care sunt în vârstă nu au voie să preleveze probele.

Nu suntem pregătiți, bine instruiți pentru prelevare. Trebuia să ne trimită materiale video cu prelevarea, însă ne-au trimis doar cu îmbrăcarea/dezbrăcarea EPP. Am găsit singură mai multe video, dar sincer, nu știu dacă voi reuși. Este nevoie de efectuat mai întâi de instruire, de practică, asta am așteptat….