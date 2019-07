VIDEO/ ZdG la 15 ani: Monitorizăm Guvernul, ajutăm democraţia

„Perioada în care trăim este cel mai bun timp pentru jurnaliști ca să spună lucrurilor pe nume” iar „mass-media liberă este pilonul unei societăţi democratice”. Declarațiile au fost făcute de către jurnaliști și reprezentanți ai misiunilor diplomatice în R. Moldova, în cadrul unui eveniment internațional organizat de Ziarul de Gardă, cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate.

La 19 iulie, ZdG a organizat o dezbatere cu privire la rolul presei independente în democrațiile fragile. La eveniment au fost prezenți manageri de presă din 7 țări, dar și exponenți ai misiunilor diplomatice din R. Moldova. În cadrul evenimentului a fost discutate evenimentele politice din ultimii ani din regiunile care au adus importante schimbări democratice în Ucraina, Georgia, Armenia și, cel mai recent, în Moldova.

Natalia Gumenyuk, directoarea postului de televiziune ucrainean Hromadske, prezentă la eveniment, a prezentat exemplul acestui post TV ca pe un model reușit de realizare a unui post public. Creat cu doar câțiva ani în urmă, acest post emite în prezent 7 zile în săptămână, având și pagini pe internet în 3 limbi. Dar cel mai important, Hromadske este dedicat intereselor cetățenilor și emisia conține produse doar pentru interesul lor. Gumenyuk consideră că perioada în care trăim este cel mai bun timp pentru jurnaliști ca să spună lucrurilor pe nume.

„Am lucrat la televiziunea publică ucraineană ca reporter internațional. Ulterior, am decis împreună cu câțiva colegi sa facem o televiziune online. Am lansat-o în noiembrie 2013. Era în zilele primelor manifestații pro-europene de pe Maidan. Am devenit principala sursă de informații”, a spus Natalia Gumenyuk.

Margarita Akhvlediani este o jurnalistă din Georgia, portalul ei „Jam News” difuzează în 5 limbi – rusă, armeană, georgiană, azeră, engleză. Ea a spus cât de dificilă este să unească reporterii din diferite regiuni conflictuale.

Regiunile dificile și onestitatea jurnaliștilor

Grigori Şvedov conduce bine-cunoscutul portal „Кавказский Узел”, care acoperă regiunile dificile din Caucaz, inclusiv Cecenia. Grigori crede că, în astfel de condiții, onestitatea față de audiență ajută.

Sevda Samedova, jurnalistă din Azerbaidjan, a vorbit despre condițiile dificile de lucru pentru reporterii din această țară.

„Este adesea periculos ca jurnaliștii să semneze materialul, că procesele sunt deschise împotriva noastră și este interzis să plece în străinătate. De asemenea, familiile și rudele jurnaliștilor sunt supuse diferitelor măsuri de presiune “, aceasta este doar o mică parte din problemele zilnice descrise de Sevda.

Pavel Sverdlov conduce postul de radio „ERB” din Belarus, care difuzează din Polonia. El a explicat cât de important este ca jurnaliștii să colaboreze pentru a rezista autorităților autoritare.

Presa liberă şi lipsa de bani

Andrei Lipski, reprezentant al Novaya Gazeta de la Moscova, crede că editorii angajați în jurnalismul de investigație ar trebui să se mențină departe de grupurile financiare și administrative influente.

Leon Willems, directorul Free Press Unlimited din Olanda, o organizație care susține zeci de media libere din cele mai complicate regiuni ale lumii, susține că Ziarul de Gardă este un exemplu care demonstrează că adevărul contează cel mai mult, iar timp de 15 ani a arătat că acest lucru este posibil.

Reprezentanții ZdG au afirmat că pe parcursul celor 15 ani au monitorizat activitatea celor 12 guverne, pe care le-a supraviețuit și că în prezent urmărește acțiunile celui de-al 13-lea guvern, solicitând acces la informație și transparență pentru toți cetățenii.

Ziarul de Gardă a fost lansat pe piața media din R. Moldova la 29 iulie 2004, ca un ziar de investigații în limba română. În același an a fost lansată pagina web în limba română. Cu câțiva ani în urmă a fost lansată și versiunea rusă a ediției tipărite a Ziarului de Gardă, dar și pagina web a acestei ediții.

În 2017, ZdG s-a clasat pe locul I la capitolul credibilitate a surselor media la categoria presă scrisă, în cadrul unui sondaj privind audiențele mass-media în R. Moldova.