VIDEO/ Vârstnicii ― victime ale violenței

Populația de pe glob îmbătrânește, iar în Republica Moldova, ritmul de îmbătrânire este mai accelerat decât în regiunile dezvoltate. Vârstnicii resimt aspectele negative ale bătrâneții în viața de zi cu zi și susțin că sunt discriminați din cauza vârstei (61,4), sunt ignorați sau respinși de cei din jur (56,1), iar și mai mulți vârstnici (74,2) spun că nu-și cunosc drepturile. Din aceste cauze, mai mult de un sfert din persoanele cu vârsta de peste 60 ani (28,6%) au fost victime ale actelor de abuz și violență, mai afectate fiind femeile.

În fiecare an, la data de 15 iunie este marcată „Ziua Mondială de conștientizare a abuzului asupra vârstnicilor”. HelpAge International Moldova a dat start unei campanii de informare împotriva acestui fenomen. ONG „Viitorul” din orașul Șoldănești a găzduit primul eveniment.