VIDEO/ Vaccinarea împotriva Covid-19: între mituri și realitate

La 11 mai, în R. Moldova a fost dat startul celei de a treia etape de vaccinare împotriva Covid-19. Până acum, cu două doze, au fost vaccinate puțin peste 50 de mii de persoane. În paralel cu imunizarea populației, a fost lansată și infodemia sub forma falsurilor și sperietorilor despre eventualele pericole legate de imunizarea împotriva Covid-19. Statisticile arată că mai mult de 50% din populația R. Moldovei pledează împotriva vaccinării. Am discutat cu antivacciniștii din stradă și cu cei din spațiul online. Le-am ascultat temerile și întrebările și am invitat specialiștii să explice ce se întâmplă cu adevărat atunci când ne vaccinăm împotriva coronavirusului.

„Vaccinul se pune pentru ca să-i ubireaskă (n.r. nimicească) pe mai mulți odată” „Vaccinul e periculos. O să pună oamenilor cipuri în mână” „Vaccinurile conțin hidroxid de aluminiu și mercur” „Nu se va însănătoși lumea după vaccin, ci din contra”

Acestea au fost argumentele contra vaccinării pe care le-am cules cu ușurință la o ieșire în stradă. Furnizatorii acestor așa-zise argumente, sunt, în mare parte locuitori rurali care au menționat: „Să nu credeți că dacă noi suntem la sat, nu avem televiziune și internet. Noi toate le auzim, toate le știm”.

Am întâlnit-o într-o după-amiază, în parcul din centrul capitalei. Și dacă primii interlocutori au ezitat să ne spună de unde anume se informează, Olga s-a arătat disponibilă să ne vorbească pe îndelete de ce refuză să se vaccineze. Una din fricile ei e că acest coronavirus ar fi fost conceput în laborator și de fapt, nu este o afecțiune atât de gravă precum se mediatizează.

„Nu mă vaccinez, nu vreau să devin parte a războiului biologic”

Olga Cebotari

„De fapt, cei care au inventat acest virus sunt foarte buni psihoterapeuți. Ei împrăștie frică în lume și această frică omoară sistemul imunitar al fiecăruia. Astfel, omul conștient, singur se îmbolnăvește de ceea ce se teme mai mult”, spune Olga hotărâtă, deși statisticele arată că în R. Moldova s-au îmbolnăvit persoane și au decedat 6 088 de persoane.

Olga consideră că acest virus există cu adevărat, căci și fiica sa minoră a trecut prin Covid-19. „Fiica mea a avut Covid, dar practic, nici nu l-a simțit. Singurul deranj provocat de coronavirus este faptul că nici până acum nu și-a recăpătat mirosul”, povestește Olga. Studiile confirmă, că adolescenții și tinerii suportă mai ușor acest virus.

Olga mai spune că nu a mers la medic pentru a solicita un tratament pentru fiica sa, căci nu ar avea încredere în medici. Totuși, a tratat-o cu preparate farmaceutice, confirmând că a folosit medicamente.

„Am tratat-o cu antivirale și vitamine. Și gata. A trecut minunat prin coronavirus”, accentuează femeia.

Deși folosește medicamentele produse în laboratoare farmaceutice, Olga spune că nu acceptă vaccinul, deși ar fi produs în aceleaș laboratoare, căci „nu vrea să devină parte a războiului biologic”, ea considerând că vaccinarea în acest caz anume ar avea drept scop reducerea populației.

„Din opt miliarde de oameni trebuie să rămână doar un miliard, miliard de aur”

„E prea numeroasă populația. Miliardarii lumii nu pot controla opt miliarde de oameni și scopul lor este ca pe Pământ să rămână doar un miliard de oameni”, spune Olga. La moment, la nivel global au fost vaccinate aproape două miliarde de persoane, iar în unele state cum ar fi Israel sau SUA sunt vaccinate peste 50% din populație și nu au fost declarată o creștere a mortalității, ba dimpotrivă.

În timp ce specialiștii în medicină explică că oamenii nevaccinați sunt în grupul de risc de a se îmbolnăvi, Olga consideră că anume cei nevaccinați vor supraviețui. Potrivit ei, de mult se vorbește despre „miliardul de aur” și ea abia acum a înțeles ce reprezintă acest miliard.

„Miliardul de aur e restul oamenilor care nu se vor vaccina și vor rămâne în viață”, accentuează ea.

Olga spune că citește mult la temă. La întrebarea care este sursa, care anumite portaluri le urmărește, Olga nu poate să dea o denumire, ci o descrie ca „o organizație serioasă”.

„În această organizație lucrează mai mulți doctori în științe medicale, jurnaliști și multe alte persoane culte. Ei sunt cei care studiază în profunzime, cei care vor să deschidă ochii tuturor. Păcat că lumea noastră încă nu s-a trezit. Se va trezi, dar va fi târziu”, mai spune Olga. Nu admite că acestea ar putea fi falsuri și nici nu verifică vreodată cele expuse de așa-zisa organizație.

„Nu, asta nu poate să fie presă galbenă. Ei, de fapt sunt singurii care se gândesc la noi și la sănătatea noastră”, se arată convinsă Olga. Specialiștii în falsuri spun că e necesar să fie verificate sursele de informare.

„E absolut prostesc să te vaccinezi”

Fiica Olgăi e adolescentă. Până la această vârstă i-au fost administrate toate vaccinurile din programul național de imunizare, fapt care acum, Olga îl regretă. Tot conform programului de imunizare, la 15-16 ani, adolescenții sunt vaccinați împotriva difteriei și tetanosului, însă de această dată, ea spune că fiica sa nu va merge la vaccin.

„De când a apărut această mișcare cu coronavirusul, am aflat adevărul și despre celelalte vaccinuri. Nici eu, nici fiica mea nu va mai accepta vreun vaccin”.

„ E absolut prostesc să te vaccinezi. Vaccinurile modifică structura ADN-ului uman. Acesta e ultimul meu cuvânt. Nimic nu-mi poate să-mi schimbe opinia”, încheie Olga. Specialiștii atenționează că se face o confuzie între ADN și ARN, care sunt lucruri diferite.

Și dacă Olga spune că vaccinarea ar fi un război împotriva omenirii, atunci cele relatate de dânsa și cele culese în stradă, sunt o adevărată bombă de dezinformare. Așa că am decis să le analizăm, să discutăm despre toate cu un specialist în domeniu. Demontează toate miturile despre vaccin și COVID-19, Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare.

Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare

Vaccinul are o posibilă capacitate de a schimba ADN-ul uman în unul animalier?

FALS!

La această întrebare, Ninel Revenco a sugerat să ne amintim de orele de biologie din școală.

Haideți să ne amintim de biologie și să facem un exercițiu legat de structura celulei. Știm că celula are nucleu, are citoplasmă și structuri în nucleu. Nucleul celulei este ADN-ul, iar în citoplasmă se găsește ARN-ul. Prin vaccinare, introducem o părticică a ARN-ului viral care va fi în citoplasmă și nicidecum nu pătrunde în ADN. Deci, el nu poate modifica ADN-ul. Nu e neapărat să avem cunoștințe profunde în biologie pentru a înțelege asta. Nu ar trebui să avem temeri, deoarece vaccinul nu are cum influența asupra structurii ADN-ului nostru propriu.

Vaccinul folosește o versiune vie de coronavirus?

FALS!

Experta a desființat și acest mit.

În sine, procedura de vaccinare presupune împiedicarea dezvoltării maladiei la persoana vaccinată. Toate vaccinurile ce sunt aprobate, nu conțin virus viu și nici cele care sunt în proces de aprobare, nu conțin virus viu. Atunci când ne îmbolnăvim, noi interacționăm cu un virus viu. Nu cunoaștem cum organismul va acționa și ce formă de boală va face. Pe când vaccinarea, presupune antrenarea organismului, informarea organismului și protejarea organismului de a face o formă gravă sau grav medie de boală. Nicidecum nu ne putem infecta de coronavirus vaccinându-ne.

Este adevărat că vaccinurile conțin hidroxid de aluminiu și mercur?

FALS!

Această afirmație este total falsă. În fiecare zi, când mâncăm cașcaval, primim o doză de 40 mg de aluminiu. Dacă copilul este alimentat la sân, primește 10 mg de aluminiu, dacă este alimentat cu lapte praf sau cu lapte de soia, la fel primește mai mult aluminiu. Cu toate vaccinurile profilactice, administrate unui copil pe parcursul vieții, doza este mult mai mică. Ceea ce ține de vaccinurile care sunt produse recent, contra COVID-19, acestea nu conțin nici aluminiu și nici mercur.

Este adevărat că vaccinul ar putea provoca Alzheimer?

FALS!

Ne vom referi la două aspecte. Mai întâi, trebuie să spun că COVID-19, dar nu vaccinul, poate afecta sistemul nervos central. Organizația Mondială a Sănătăți (OMS) și Fundația Internațională a maladiei Alzheimer a inițiat un studiu pe 40 de pacienți din 40 de țări. Aceste persoane au fost supravegheate, fiind monitorizate complicațiile suportate de sistemul nervos central în perioada post-covid. Acest studiu demonstrează că mulți pacienți fac probleme ale sistemului nervos central. Fie sunt confuzi, fie au probleme de memorie, pot face chiar accidente vasculare cerebrale sau diferite dereglări de comportament, fobii nocturne. Mai mult, virusul nu atacă doar sistem nervos central, ci poate avea consecințe și asupra sistemului cardiovascular, renal, nemaivorbind de complicațiile asupra sistemului pulmonar. Concluzia este următoarea – virusul atacă violent sistemul nervos central.

Ceea ce ține de vaccin – acesta nu conține viruși vii, adică nu poate provoca o boală. Nu poate provoca Alzheimer sau oricare altă boală. Dimpotrivă, ne protejează de eventuale consecințe și complicații – inclusiv din partea sistemului nervos central. Mai degrabă este o metodă de profilaxie, de prevenire a complicațiilor din partea sistemului nervos central.

Vaccinul a fost dezvoltat ca o modalitate de a controla populația prin introducerea unui microcip de urmărire?

FALS!

Niciun vaccin din cele existente azi, nu conține cip-uri. Mai mult ca atât, să monitorizezi populația e posibil și prin alte metode, cum ar fi – telefonul mobil, pagina din rețelele sociale. Ce ține de cip, eu nu știu dacă știința a ajuns la un așa nivel ca să introducă acest cip în organism, dar dacă și ar fi, noi ar trebui să purtăm o antenă ca să emanăm unde, pentru a fi recepționați. Nu știu, e aberant… Chiar dacă ar fi să introducem acest cip, e prea mare ca și dimensiune ca prin seringă, prin ac, să-l introduci. Este un fals, o dezinformare.

Tot experta în imunizare ne-a sugerat că acestea, dar și alte mituri, pot fi desființate și de către persoanele care deja au trecut prin vaccinare. Așa că am decis să apelăm la o persoană care a făcut și doza de rapel, să întrebăm despre reacții adverse, despre cum se simte acum la ceva timp de la vaccinare, despre antene și cipuri…

„Din toată această experiență cu COVID-19, am înțeles că vaccinul e cea mai relevantă opțiune”

Doru are 31 de ani. E trainer și specialist în resurse umane. Meseria lui implică comunicarea cu un flux mare de oameni. Tocmai de aceasta, de cum a început pandemia, Doru a avut un singur gând – când apare vaccinul? S-a documentat, a cântărit riscurile și părțile pozitive și a decis că trebuie să se vaccineze.

Doru Curoșu

„Ne-am informat din surse internaționale mai întâi, în funcție de disponibilitatea vaccinurilor. Era important să cunoaștem compoziția serurilor, care ar fi reacțiile adverse posibile, câte persoane deja se vaccinaseră. Apoi am trecut la rețelele sociale, urmăream comentariile oamenilor care povesteau despre experiența lor”, spune Doru.

Și nu s-a oprit aici, pentru Doru și pentru soția sa a fost important să găsească oameni cunoscuți care s-au vaccinat și au putut să-i confirme că ei sunt bine.

„Din toată această experiență cu COVID-19, am înțeles că vaccinul e cea mai relevantă opțiune și trebuie să ne vaccinăm pentru siguranța sănătății noastre”, punctează Doru.

„Noi am avut mai multe motive personale pentru care am decis să ne vaccinăm, nu doar din perspectiva sănătății, ci și a muncii, și a călătoriilor. Toate la pachet ne-au convins că acum e momentul și nu ar trebui să așteptăm mai mult”, mai adaugă tânărul.

Deși erau pregătiți atât moral, cât și cu medicamente, pentru a face față reacțiilor adverse, atât Doru, cât și soția sa au suportat ușor vaccinurile.

„După prima doză, nu am avut nicio reacție adversă”

„După prima doză, nu am avut nicio reacție adversă. Practic nici nu am simțit nimic. La doza de rapel, la fel, m-am simțit destul de ok. Soția mea a făcut febră, a fost mai moleșită, slabită, dar asta nu a a durat mai mult de o zi. Așa cum recomandă medicii, a luat paracetamol și deja la a doua zi – se simțea foarte bine”, își amintește Doru.

Doru Curoșu

După ce au trecut ei testul cu brio, Doru și soția sa i-au molipsit și pe cei din familie, și pe prieteni de ideea vaccinării.

„Mergând pe mâna noastră, s-au vaccinat și prietenii și rudele noastre. Și se simt ok”, ne asigură Doru.

Doru recunoaște că în procesul documentării, a dat și el peste știri false și sperietori, deși mai în glumă, mai în serios, zice că ar fi interesante aceste teorii, totuși le califică ca fiind ireale.

„Fakenews-urile au apărut înainte să apară vaccinul”, râde tânărul.

„Mutații genetice, antene ca la extraterești, cipuri – despre toate am citit, dar astea rămân a fi povești”, punctează acesta.

Tot el vine cu recomandări.

„Trebuie să ne vaccinăm, să revenim la viața obișnuită”

„Cei care au dubii sau cred în povești, ar fi mai bine să se documenteze din surse credibile – ziare care fac cercetare sau să urmărească anumiți cercetători, doctori, căci ei totuși pricep ce spun”.

„După atâta COVID, este cel mai important să putem ieși, să simțim că lucrurile încep să revină la normal, treptat, dar să revenim la viața obișnuită”, încheie Doru.

De la începutul pandemiei de coronavirus, R. Moldova a înregistrat peste șase mii de decese. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a atins pragul de 11%.