VIDEO/ Un avocat din Chișinău susține că după ce a preluat „dosare penale politice de rezonanță” a început să fie urmărit

Victor Munteanu, avocatul fostului premier Vlad Filat, susține că după ce a preluat „dosare penale politice de rezonanță” a început să fie urmărit. Acesta susține că a anunțat organele de anchetă și Ministerul Afacerilor Interne despre cauza dată, dar până în prezent, nu a fost informat oficial în care dosar penal a fost vizat și a necesitat aplicarea măsurilor speciale de investigații.

„În anul 2018 am făcut publice informații și imagini foto privind filajul meu și ai membrilor familiei mele, inclusiv copiilor minori. Am decis să fac publice și imaginile video, din care se vede clar, cum ofițerii Direcției 7 MAI efectuează filajul vizual. Așa proceda statul Republica Moldova până în iunie 2019 cu avocații care preluau dosare penale politice de rezonanță sau alte dosare sensibile.



Am acceptat participarea ca și avocat în acele dosare și am presupus o posibilă presiune, dar am fost surprins să constat amploarea, numărul de persoane implicate și resursele bugetare folosite pentru a mă urmări pe mine și familia mea. În video anexat, veți vedea doar o mică parte din persoanele implicate în filajul vizual la care am fost supus timp de peste un an. Presupun că am fost supus și altor măsuri speciale de investigații (geolocalizarea, instalarea camerelor video în apartamente, etc.), pe care urmează să le stabilească o anchetă obiectivă“, a spus avocatul.

„Lista cu automobilele implicate în filajele vizuale a fost oferită organelor de anchetă.



Legea privind activitatea specială de investigații stabilește clar, că astfel de măsuri nu pot fi aplicate mai mult de 6 luni și persoanele vizate trebuiesc informate în mod oficial. Până în prezent, am primit două refuzuri din partea MAI în privința faptelor date“, a punctat Victor Munteanu.