VIDEO/ Săptămâna de Gardă: cele mai importante evenimente ale săptămânii. Ediția din 31 decembrie 2021

2021 a fost anul schimbărilor. Am dus, în continuare, cea mai importantă bătălie – cea pentru viață. În acest an am continuat lupta cu pandemia. Am primit primele vaccinuri anti-COVID-19.

Tot în acest an am avut alegeri parlamentare anticipate care au schimbat clasa politică din R. Moldova și au dat un nou guvern.

Mai mulți judecători și procurori sunt cercetați pentru îmbogățire ilicită. Procurorul general al R. Moldova a fost reținut, ulterior suspendat din funcție și este cercetat pe cel puțin cinci capete de acuzare, iar politicieni moldoveni fugiți peste hotare sunt căutați de interpol.

Și tot în 2021 Ziarul de Gardă a devenit cel mai abonat ziar de limba română din R. Moldova, iar pentru asta VĂ MULȚUMIM!

Evenimente au fost multe și importante, iar noi promitem să vă informăm obiectiv, corect și onest și în anul care vine.

IAR acum haideți să vedem cele mai importante evenimente din ultima săptămână a acestui an.

După o amânare pe motiv că nu se afla în țară, socialistul Igor Dodon, a fost audiat de procurori în dosarul „Energocom”. Procurorii verifică modul de procurare a energiei electrice în perioada 2008-2009, atunci când Dodon era ministrul al Economiei. După audieri, Dodon a declarat că „nu are nicio vină în acest dosar și că procurorii i-au zis că el are statut de bănuit, nu de învinuit”.

În această săptămână, reporterul ZdG Alex Macovei a fost audiat de poliție, după publicarea anchetei „Piramida promisiunilor false”. Oamenii legii ne-au cerut ajutorul pentru a putea finaliza ancheta pe cazul activității companiei vizate în investigația ZdG.

Este important să vă spunem că Sergiu Ceban, un om de afaceri de la o companie cu interese în gestionarea și administrarea blocurilor, a fost numit fără un anunț public, director interimar la întreprinderea municipală „Infocom”. Într-o scrisoare anonimă, expediată către ZdG, se menționează că Sergiu Ceban a preluat funcția de director interimar al Infocom pentru că ar avea interesul de a prelua baza de date a întreprinderii municipale. Ceban respinge acuzațiile calificându-le aberații și învinuiri nefondate.

Vă mai informăm că prima ședință de judecată programată în această săptămână, la care urma să fie examinată cauza penală de învinuire a procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo în depășirea atribuțiilor de serviciu, a fost amânată până în luna martie a anului viitor. Asta după ce avocații au cerut timp pentru a face cunoștință cu materialele cauzei.

IAR Veaceslav Platon este învinuit pe un nou capăt de acuzare. Procurorii au inițiat în această săptămână o nouă cauză penală. De această dată Platon este bănuit de evaziune fiscală. Acuzatorii susțin că acesta nu a achitat impozite de peste 7 milioane de lei în perioada anilor 2012-2015. Așteptăm noutăți de la autorități.

De la pedeapsă cu suspendare – la 8 ani de închisoare. Magistrații au modificat în această săptămână pedeapsa pentru directoarea unei filiale a Băncii de Economii, care inițial fusese condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. Acum, aceasta a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, fiind învinuită de delapidarea a peste 4 milioane de lei.

După ce l-au lipsit de imunitate parlamentară pe deputatul fugar Ilan Șor pentru a putea fi reținut și cercetat pe cele nouă capete de acuzare enunțate de procurorul general interimar Dumitru Robu, deputații au plecat în vacanță. Vor reveni la lucru anul viitor, în luna februarie.

Se pare că încheiem anul cu vești bune. Salariu mediu lunar pe economie pentru anul 2022 va crește cu 1 184 de lei și va constitui 9 900 de lei, iar indemnizația pentru nașterea copilului va fi majorată cu 609 lei și va constitui 10 068 de lei. Documentele au fost aprobate de Guvern și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022.

Tot pe plan financiar, vă mai spunem că autoritățile promit că anul viitor vom economisi 5 milioane de lei după ce Consiliul Concurenței, care ia în arendă de la fostul director al Agenției Proprietății Publice (APP) Vladimir Baldovici spațiul în care își desfășoară activitatea, își va schimba sediul central într-o clădire care aparține statului.

Începând din această săptămână, toate persoanele care vin în R. Moldova din zone roșii sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 la intrarea în țară. Testul va trebui efectuat atât de persoanele nevaccinate, cât și de cele vaccinate, cu 72 de ore înainte de intrarea în R. Moldova.

În context, la Chișinău se menține gradul de alertă „cod galben” privind riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2, iar autoritățile municipale se declară pregătite pentru un eventual nou val pandemic. Asigurările vin de la șeful interimar al Direcției generale asistență socială și sănătate, Boris Gîlca.