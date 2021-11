VIDEO/ Săptămâna de Gardă: cele mai importante evenimente ale săptămânii. Ediția din 20 noiembrie 2021

Începem cu o noutate bună. Certificatul COVID emis de autoritățile R. Moldova este echivalat cu certificatul COVID al Uniunii Europene. Decizia Comisiei Europeană care atestă că certificatele noastre sunt echivalente cu certificatul digital COVID al UE a intrat în vigoare începând din 16 noiembrie. Autoritățile din Sănătate au ajustat structura codului QR conform standardelor UE, ceea ce înseamnă că toți deținătorii certificatelor COVID emise de sistemul național trebuie să descarce documentul în mod repetat de pe pagina www.certificate-covid.gov.md pentru a obține varianta omologată și acceptată de autoritățile UE, inclusiv ale Republicii Moldova.

Începând cu anul 2022, cetățenii R. Moldova, britanicii, americanii și alți călători din afara zonei Schengen vor trebuie să achite o taxă suplimentară de 7 euro pentru a intra în spațiul menționat. Sistemul european de informare și autorizare a călătoriilor (ETIAS) susține că noua regulă este menită să sporească securitatea şi să contribuie la prevenirea amenințărilor la adresa sănătății în cadrul blocului comunitar. Autorizația ETIAS va fi introdusă în scopuri turistice sau de afaceri şi nu va înlocui o viză de studii sau de muncă. Călătorii vor trebui să completeze o cerere online înainte de sosire, care costă 7 euro. Pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani sau peste 70 de ani, cererea va fi gratuită.

Întrucât mai sunt doar câteva zile până când vom primi facturile la servicii pentru această lună, trebuie să vă spunem că cetățenii vor achita prețul vechi, adică 4,2 lei fără TVA inclus, pentru gazele naturale consumate până la data de 31 octombrie curent, perioadă care urmează să fie inclusă în facturile pentru luna noiembrie. Mai exact, în facturile cetățenilor sunt incluse câteva zile din luna precedentă. De exemplu, pentru luna noiembrie, perioada de facturare începe în a doua jumătate a lunii octombrie și se încheie în a doua jumătate a lunii noiembrie. Astfel, în contextul majorării prețului la gazele naturale, cetățenii vor achita noul tarif la gaz, de 11 lei și 8 bani pentru un metru cub de gaze – urmând la acest tarif să fie aplicate compensații financiare promise de autorități, doar pentru zilele din noiembrie, incluse în perioada de facturare pentru luna curentă. Pentru zilele din luna octombrie, va fi aplicat vechiul tarif la gaze.

După gaz, mai scumpă ar urma să fie și căldura, și lumina. Termoelectrica a solicitat ANRE-ului majorarea tarifelor la căldură în contextul modificării prețului la gazele naturale. Conform estimărilor responsabililor de la Termoelectrica, prețul pentru energia electrică produsă ar urma să crească cu 121 bani per kilowatt, până la 237 bani de bani per kilowatt (fără TVA), iar tariful pentru energia termică livrată consumatorilor ar urma să crească cu 650 lei per gigacalorie, până la 1772 lei, fără TVA inclus. Noile tarife ar urma să fie aplicate în facturi începând cu luna noiembrie, însă ANRE deocamdată nu a aprobat noile tarife. În prezent, Termoelectrica aplică din martie 2020 prețul la energia electrică produsă de 116 bani per kilowatt (fără TVA) și tariful pentru energia termică – de 1 122 lei per gigacalorie (fără TVA), fiind inclus în structura tarifelor prețul de procurare a gazelor naturale de 4018 lei pentru o mie metri cubi de gaze.

Curtea Constituțională a decis: cele 52 de bunuri care aparțin lui Vladimir Plahotniuc, în valoare de circa jumătate de miliard de lei, rămân sub sechestru. Curtea Constituțională a declarat inadmisibile cele 12 solicitări ale avocatului fostului lider al Partidului Democrat, care a cerut Înaltei Curți să se pronunțe pe marginea unor pretinse încălcări, admise de către organele statului în raport cu beneficiarul efectiv al bunurilor sechestrate.

Este important să vă spunem că pe 23 de trasee naționale se instalează camere video de monitorizare a traficului rutier. Autoritățile spun că sistemele de monitorizare sunt amplasate în locații evaluate ca fiind prioritare din punct de vedere a accidentării și incidentelor în trafic. Noi am aflat și vă dezvăluim unele locații unde se instalează camere. De exemplu camere vor fi instalate în raioanele Ialoveni, Ungheni, Orhei, Hîncești și Anenii Noi. Proiectul care costă peste 20 de milioane de lei se află la etapa de finalizare. Voi ați observat camere de supraveghere noi instalate deja pe drumurile naționale? Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre noul proiect.

Noutăți avem și de la transportatori. Aceștia anunță că vor ieși joia viitoare la un protest împotriva Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Motivul organizării protestului reprezintă dezacordul transportatorilor „cu politica tarifară aplicată de minister la serviciile de transport rutier și protejarea schemelor corupționale”.

Nicio săptămână fără rețineri, plecări și demisii. Fostul președinte al Curții de Apel Bălți, magistratul Alexandru Gheorghieș, a fost reținut de procurori și este cercetat pentru îmbogățire ilicită. ZdG a constatat că dosarul penal pe numele magistratului are la bază tranzacțiile puse la cale de familia Gheorghieș cu familia femeii de serviciu și a șefului serviciului aprovizionare tehnico-materială a Curții de Apel Bălți. Judecătorul a obținut, în 2020, în urma unui contract de schimb cu aceștia o casă de locuit, cedând în schimb un apartament. Totodată, fiul angajaților Curții de Apel Bălți deține un automobil de lux, Mercedes GLE, utilizat, de fapt, de către judecătorul Gheorghieș. Gheorghieș susține că nu s-a îmbogățit ilicit.

Tot mai mulți judecători sunt vizitați de procurori. Procurorul general interimar Dumitru Robu a solicitat acordul CSM-ului și pentru percheziționarea, reținerea și arestarea judecătoarei Olesea Țurcan, magistrata care a participat la examinarea dosarului Moldasig, în care este vizat controversatul om de afaceri, acum fugar, Veaceslav Platon. Membrii CSM au admis cererea și au transmis-o Inspecției Judiciare din cadru Consiliului spre examinare. În februarie 2021, Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că judecătoarea Olesea Țurcan ar fi comis abateri disciplinare în dosarul companiei de asigurări Moldasig.

Vicedirectorul Întreprinderii de Stat Poșta Moldovei Vasile Șoldan a fost reținut de CNA într-un dosar de abuz de serviciu. Responsabilii de la CNA susțin că funcționarul ar fi semnat contracte fictive în valoare de circa 230 000 de lei. Pentru abuz de putere sau de serviciu, legislația națională prevede o pedeapsă de până la 7 ani de detenție sau amendă de până la 117 500 de lei. Ce se va întâmpla mai departe urmează să aflăm de la procurori.

Reținut a fost și fostul director al Agenției Servicii Publice Serghei Railean. Procurorii PCCOCS susțin că în privința lui Railean există bănuială rezonabilă de comitere a mai multor infracțiuni legate de abuz și depășirea atribuțiilor de serviciu admise inclusiv la documentarea mai multor demnitari, în special în privința lui Vladimir Plahotniuc. Mai exact, în perioada în care au fost perfectate acte cu altă identitate pe numele lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, director al ASP era Serghei Railean, care este nașul de cununie al fiului mai mare al ex-premierului democrat Pavel Filip.

Acțiunile procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo în cazul expulzării profesorilor turci vor fi analizate de un procuror. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Andrei Balan, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Inga Grigoriu, privind acțiunile lui Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate Vasile Botnari.

Fostul adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție Vasile Levițchi pleacă din sistemul procuraturii. Levițchi a demisionat din funcția de procuror din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău din motive personale, susțin responsabilii de la PG. Levițchi a mai plecat anterior din sistem, iar ulterior a revenit.

Demis a doua oară. Octavian Nicolaescu a fost demis din nou din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile după ce Curtea de Apel Chișinău a casat decizia primei instanțe prin care funcționarul, demis acum doi ani de Guvernul Sandu, a fost repus anterior în această funcție. Viceprim-ministrul Andrei Spînu susține că, întru executarea dispozitivului Deciziei Curții de Apel Chișinău, a semnat deja ordinul de încetare a raporturilor de serviciu în privința lui Octavian Nicolaescu din funcția de director al AAC.

Vorbim și despre politică

Vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a efectuat o vizită de lucru la Moscova, iar acolo, la întrevederile cu mai mulți oficiali ruși, printre care și Dmitri Kozak, a subliniat necesitatea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană a R. Moldova. Detalii despre vizită le găsiți pe zdg.md.

Între timp, ministra de Interne ne spune că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne există specialiști care își doresc și lucrează pentru interesul public, dar totodată și că există și câteva grupări – unele care fac contrabandă de mărfuri, droguri și țigări, iar altele care fac dosare la comandă. Ana Revenco susține că a găsit la MAI un sistem amorf, iar pentru a-l dezmorți avem nevoie ca în funcțiile cheie să fie oameni care „vibrează cu misiunea ministerului și care vor să servească interesul cetățeanului. Ministra afirmă că acum, la MAI, are loc curățarea sistemului.

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, rămâne în funcție. După lungi dezbateri, Parlamentul a respins moțiunea simplă inițiată de fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor împotriva ministrei Sănătății. Tot la capitolul sănătate trebuie să știți că, începând din această săptămână, se pot vaccina împotriva Covid-19 și copiii care au împlinit 12 ani. Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinarea copiilor va fi realizată doar la solicitarea părintelui sau tutorelui legal și doar în Centrele de vaccinare din cadrul instituțiilor medicale, nu și în cadrul punctelor mobile organizate în localități.