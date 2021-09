VIDEO/ Pompieri puțini și universali: „La incendiu nu-i așa ceva – că unu-i șofer și altu-i pompier. Toți lucrăm, suntem o echipă”

Inaugurată solemn pe 26 iulie 2018, Unitatea de salvatori și pompieri Leușeni, situată în apropierea punctului de trecere a frontierei cu România, Leușeni-Albița, nu are, până în prezent, suficienți angajați pentru a forma echipaje complete în timpul intervențiilor la incendii sau la alte misiuni de salvare, cum sunt descarcerările. Deși un echipaj ar trebui să fie format din cel puțin trei pompieri și un șofer, la Leușeni echipa de intervenție este formată dintr-un singur pompier și un șofer. Lipsa personalului suficient reprezintă o problemă la nivel național în cadrul IGSU care are, în prezent, cu 232 de unități de personal sub efectivul-limită.

În cadrul Unității de salvatori și pompieri de la Leușeni urmau să activeze 35 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), se spunea într-un comunicat din 2018, publicat pe site-ul IGSU. În prezent, sunt doar 10 angajați „responsabili de exercitarea atribuțiilor de pompier, salvator și șef de serviciu din subdiviziunile subordonate IGSU și doi candidați sunt în proces de angajare”, ne-au comunicat reprezentanții IGSU într-un răspuns la solicitarea noastră de informații.

„Problema este, e actuală”

Am mers la Leușeni pentru a afla de la angajații stației cum reușesc să se descurce în fața flăcărilor, fiind „în inferioritate numerică”, însă aceștia au refuzat să discute cu noi înainte de a avea aprobarea conducerii. În scurt timp, și-a făcut apariția șeful Direcției Situații Excepționale Hîncești, Constantin Bleah. Acesta a recunoscut că stația se confruntă cu problema insuficienței de personal, dar a refuzat să ne ofere detalii în fața camerei de filmat. Ne-a îndemnat, în schimb, să ne adresăm instituțiilor ierarhic superioare, adică la IGSU:

Constantin Bleah (C.B.): E o întrebare pentru IGSU. Problema este, e actuală. Dvs. singură sunteți aici și vedeți…

Ziarul de Gardă (ZdG): E problema ministerului că nu alocă bani?

C.B.: Chiar nu știu. Întrebarea asta noi o ridicăm permanent la dările de seamă, inclusiv la ultima dare de seamă, care a fost la jumătate de an, la IGSU.

ZdG: Deci, nu doriți să discutați?

C.B.: Trebuie să mă înțelegeți și pe mine...

Bleah Constantin, în discuție cu reportera ZdG

Ion Vintilă, pompier în cadrul Unității de salvatori și pompieri din Leușeni, ne-a relatat că lucrează în ture de 24 de ore, împreună cu un șofer, după care are trei zile libere. Întrebat dacă se descurcă de unul singur în timpul incendiilor, acesta a spus că formează o echipă împreună cu șoferul: „Noi suntem universali. La incendiu nu-i așa ceva, că unu-i șofer și altu-i pompier. Toți lucrăm, suntem o echipă. Intervenția se începe din momentul când suntem apelați de serviciul 112 și primim informația că avem intervenția. Suntem doi angajați, adică în serviciul de gardă suntem două persoane. Din momentul primirii apelului pornim autospeciala și ne deplasăm la incendiu, la intervenție”, ne-a spus salvatorul.

În situații excepționale, echipajul din Leușeni apelează pentru ajutor la DSE Hîncești.

Ion Vintilă (I.V.): De exemplu, un caz când am avut nevoie de ajutorul colegilor de la DSE Hîncești a fost anul trecut, la un incendiu de vegetație, în care au fost unele dificultăți și am chemat în ajutor colegii de la Hîncești.

ZdG: De câte persoane ați avut nevoie?

I.V.: Au fost șase persoane și, apoi, s-a implicat și poliția de frontieră. Au văzut, s-au implicat și au ajutat la lichidarea consecințelor.

ZdG: Câți ar trebui să fiți ca să fie un echipaj complet și suficient, în timp real să reușiți să stingeți focul singuri, adică doar stația din Leușeni?

I.V.: Să spunem așa, măcar patru. Cinci persoane ar fi destul.

ZdG: Într-un echipaj?

I.V.: Da, într-o singură gardă, să spunem așa. Dar noi, cum am spus, ne descurcăm cu forțele și mijloacele pe care le avem și, în caz că avem ceva mai greu, chemăm în ajutor.

Ion Vintilă, pompier în cadrul Unității de pompieri și salvatori din Leușeni

IGSU: încă 26 de persoane necesare pentru operaționalizarea Unității se salvatori și pompieri Leușeni

Am contactat reprezentanții IGSU pentru a discuta despre problema insuficienței de angajați din unitățile din subordine. Aceștia însă au refuzat să ne ofere un interviu video și au expediat în scris răspunsuri parțiale la întrebările ZdG. În răspunsul oficial, autoritățile recunosc problema numărului insuficient de cadre în Unitatea de pompieri și salvatori de la Leușeni, precum și din întreaga țară:

„Inspectoratul a solicitat și adresat către instituțiile superioare demersuri cu privire la suplinirea statului de personal al DSE din municipiul Hîncești, în număr de 26 de unități pentru operaționalizarea Unității de salvatori și pompieri Leușeni. Obiectivul privind majorarea numărului de posturi/funcții în cadrul IGSU al MAI este prevăzut și în Planul de activitate al MAI și IGSU pentru anul 2021", se spune în răspunsul IGSU.











Galerie foto/ Unitatea de salvatori și pompieri Leușeni

Stația de salvatori și pompieri Leușeni deservește 19 localități, cu o populație de circa 28 de mii de oameni. Potrivit comunicatului publicat atunci când a fost inaugurată stația, în 2018, salvatorii de la Leușeni urmau să efectueze intervenții și pentru localități din România, la o distanță de 30 km de frontieră.

În același comunicat se spunea că proiectul de reconstrucție a Unității de salvatori și pompieri a fost în valoare de peste 3 milioane lei, surse alocate din bugetul de stat și cu o contribuție din partea a 13 primării din zonă. Unitatea este dotată cu încăperi moderne de păstrare a autospecialelor de intervenție, oficii de lucru, încăperi de odihnă, sală de sport. La ceremonia oficială de inaugurare a unității, din iulie 2018, a participat ex-premierul Pavel Filip, ex-ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și reprezentanți ai autorităților publice.

Unitatea de salvatori și pompieri Leușeni

Cu 232 de unități de personal sub efectivul-limită al IGSU la nivel național

Problema cadrelor nu este una specifică doar Unității de salvatori și pompieri Leușeni, ci se răsfrânge la nivel național. Conform datelor oferite de IGSU, instituția are în prezent 2 235 de salariați. Efectivul-limită al Inspectoratului constituie 2 467 de unități, ceea ce înseamnă că, în prezent, are cu 232 de unități de personal mai puțin. Reprezentanții IGSU susțin că nu pot suplini funcțiile vacante la cotă maximă din cauza stabilirii moratoriului temporar privind angajarea personalului în sectorul bugetar.

Angajații Unității de salvatori și pompieri din Leușeni afirmă că tinerii nu sunt motivați să se angajeze în calitate de salvatori sau pompieri: „Nu-i motivat acest lucru. Eu cred că în situația din R. Moldova, în acest moment, pentru tineret unica motivație e salariul”, consideră unul dintre pompieri.

Totuși, reprezentanții IGSU declară că iau măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă: „Întru realizarea necesității de serviciu și în scopul menținerii angajaților în cadrul Inspectoratului, cât și atragerea cadrelor noi, în permanență sunt realizate măsuri de îmbunătățire a cerințelor și condițiilor de muncă, în special pentru efectivul de intervenție”, se spune în răspunsul IGSU pentru ZdG.

Cristina Leu, stagiară ERIM

Materialul face parte din proiectul „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” derulat de ERIM, cu suportul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat poziția ERIM.