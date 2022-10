VIDEO Percheziții la membrii și activiștii Partidului „Șor”, extrădarea fostului șef al CFM, ajutoare unice în valoare de 3000 de lei și numele noului câștigător al premiului ZdG | Săptămâna de Gardă

Procurorii anticorupție, ofițerii Centrului Național Anticorupție și cei ai Serviciului de Informații și Securitate au descins, cu percheziții la membrii și activiștii Partidului „Șor” din mai multe localități din țară. Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a declarat că au fost efectuate peste 50 de percheziții și au fost reținute peste 20 de persoane.

În urma perchezițiilor au fost ridicate 20 de pungi negre, pe care erau indicate nume de raioane și care conțineau aproximativ 3,5 milioane de lei.

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție: „(…) În baza probelor acumulate, PA și organele de urmărire penală au identificat modalitatea de transmitere a banilor de către grupul criminal organizat, în vederea finanțării Partidului Politic „ȘOR” și, în special, pentru acoperirea cheltuielilor de transportare și participare a persoanelor organizate la proteste. Ieri seara (19 octombrie n. red.), începând cu ora 23:00, o echipă de trei procurori din cadrul PA și mai mulți ofițeri CNA, SIS și ofițeri de la PA, au efectuat urmăriri vizuale, pentru a documenta distribuirea banilor de către persoanele suspectate de distribuirea numerarului în toată țara (…)”, a declarat Dragalin.

Acțiunile procurorilor vin în contextul protestelor pe care Partidul Șor le organizează începând cu 18 septembrie, ai căror participanți sunt plătiți cu câteva sute de lei pentru fiecare zi de protest, așa cum Ziarul de Gardă a demonstrat într-o anchetă video.

Noi am continuat investigațiile și, într-un nou material video, vă arătăm cine și cum transportă organizat oamenii la proteste. Reporterii Ziarului de Gardă au telefonat mai mulți transportatori și s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai Partidului Șor. Așa am aflat că, de cele mai multe ori, banii sunt achitați cash și că nu partidul este cel care încheie contractele cu firmele de transport, ci persoane fizice, care joacă rolul de interpuși. Mai multe detalii aflați din ancheta publicată pe canalul nostru de YouTube și pe ZdG.md.

Deputata Marina Tauber, vizată în două cauze penale, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru 30 de zile.

La scurt timp după pronunțarea deciziei, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a declarat că hotărârea instanței de judecată „vorbește încă o dată despre cât de grave sunt lucrurile în sistemul de justiție”. Ulterior, Mihai Ivanov, unul din procurorii care gestionează cauza penală, a declarat pentru Ziarul de Gardă că încheierea instanței este neîntemeiată și că va fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.

Iar deputatul fugar Ilan Șor trebuie să recunoască public că a mințit și că a distribuit informații false despre președinta Maia Sandu. „Pentru minciună și defăimare”, Șor trebuie să-i achite șefei statului despăgubiri în valoare de 50 de mii de lei.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recursul depus de Ilan Șor și au decis să mențină hotărârea primei instanțe, care, în 2021, l-a obligat pe Ilan Șor să dezmintă public „informațiile false precum că Maia Sandu ar fi primit bani în plic și să-i achite despăgubiri”. Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 2 luni. Șor a anunțat că nu va respecta hotărârea judecătorilor.

Iar Inspectoratul General al Poliției a anunțat, miercuri, că autoritățile belgiene au informat organele de drept din R. Moldova despre acceptarea extrădării fostului șef al Căii Ferate a Moldovei Iurie Topală, anunțat în căutare internațională încă în noiembrie 2021, cu scop de arest și extrădare pe canalele Interpol. Iurie Topală este cercetat penal pentru fraudă, delapidarea averii străine, corupere activă și abuz de putere.

Procuratura Anticorupție a anunțat, luni, despre transmiterea în judecată cu rechizitoriu a cauzei penale de învinuire a procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Astfel, examinarea cauzei penale în fond urmează să aibă loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorului general suspendat i se impută săvârșirea infracțiunilor de: abuz de serviciu, corupere pasivă și falsul în declarații.

Iar prima ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este învinuit că a pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc, a avut loc, luni, la Curtea Supremă de Justiție.

Ședința a durat mai bine de opt ore, timp în care avocații lui Igor Dodon au cerut recuzarea procurorilor, dar și a președintelui completului de judecători care examinează cauza penală. Ambele cereri, pe care procurorii le califică drept încercări de a tergiversa procesul, au fost respinse. Tot luni, magistrații Curții Supreme de Justiție au decis prelungirea arestului la domiciliu cu încă 30 de zile în privința lui Igor Dodon. Ziarul de Gardă a participat la prima ședință de judecată în dosarul fostului șef de stat. Mai multe detalii aflați din articolul publicat pe site-ul nostru.

Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au decis, miercuri, ca Energocom, companie de stat, să acorde un împrumut de un miliard 50 de milioane de lei companiei „Moldovagaz” pentru achitarea integrală către concernul rus Gazprom a consumului de gaze naturale.

La scurt timp după ce a fost anunțată decizia, prim-ministra Natalia Gavrilița a declarat că R. Moldova trebuie să dea cât mai puține motive companiei rusești pentru sistarea livrărilor de gaze naturale. Potrivit șefei Executivului, dacă Gazprom va decide să suspende furnizarea de gaze naturale către R. Moldova, deconectarea ar avea loc din „motive politice”.

Natalia Gavrilița prim-ministra R. Moldova: „(…) Acest un miliard 50 de milioane nu-i ajunge Moldovagaz pentru a achita avansul Gazprom pentru luna noiembrie. Deci, ceea ce am făcut astăzi, am spus da, Energocom ajută Moldovagaz, îi oferă acest împrumut la dobânda ratei de bază a Băncii Naționale, care la moment este 21,5% anual, și drept gaj este rețeaua de transport care este un obiectiv sau o rețea de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării. Deci, în caz dacă vom fi deconectați de la gazele naturale, trebuie să fie foarte clar că deconectarea are loc din motive politice și nu comerciale, și vom ataca în judecată dacă vom fi deconectați. În același timp, dacă nu se întoarce acest împrumut până la data de 1 mai, noi preluăm rețeaua de transport a țării”, a declarat Natalia Gavrilița.

Compania Moldovagaz” a anunțat, joi, că a transferat în întregime către gigantul rus „Gazprom” plata pentru gazele naturale furnizate în luna septembrie, în mărime de 53,5 milioane de dolari, precum și avansul de 50% pentru luna octombrie, în mărime de 27,4 milioane de dolari.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Chișinăul nu a primit o explicație oficială din partea Moscovei cu privire la survolarea spațiului aerian al țării noastre de către rachetele rusești. Mai mult, ministrul a afirmat că partea rusă solicită de la R. Moldova „mai multe detalii” care ar confirma că, într-adevăr, pe 10 octombrie a fost violat spațiul aerian al R. Moldova.

Săptămâna aceasta, Guvernul a aprobat decizia privind repartizarea și redistribuirea unor alocații prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul 2022. Astfel, angajații din sectorul public, cu salarii mai mici de 15 mii de lei, vor primi un ajutor unic în sumă de 3000 lei. Potrivit Executivului, plata unică cu caracter excepțional nu va fi supusă impozitării.

De asemenea, Guvernul a aprobat și un proiect de lege care prevede că, începând cu luna octombrie curent, personalul din instituțiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, va primi salarii majorate, în medie cu 10%, iar personalul de conducere cu 5,5%.

În toate campaniile electorale din ultimul deceniu, politicienii le-au promis oamenilor acces la apă potabilă și sisteme de canalizare. ZdG a constatat însă că, în urma acestor promisiuni, în 2022, au rămas doar acte de corupție, peste o sută de proiecte nefinalizate, sute de mii de oameni fără acces la apă potabilă și sisteme de canalizare, și aproape un miliard de lei îngropat în cadrul unor proiecte, ajunse pe linie moartă.

Detalii despre sutele de milioane îngropate în pământ în proiecte de apă și canalizare fără finalitate aflați dintr-o anchetă publicată pe canalul nostru de YouTube și pe zdg.md.

Pe plan extern, vă spunem că și în această săptămână trupele ruse au continuat să lanseze atacuri masive asupra regiunilor ucrainene. În același timp, autoritățile de la Kiev au anunțat că au eliberat de sub ocupația rusă peste 500 de localități din regiunea Harkiv. Între timp, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a recunoscut Rusia ca fiind stat terorist. Potrivit rezoluției adoptate, se cere statelor să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană și să numească prezența Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU ca fiind ilegală. De asemenea, Parlamentul Estoniei a adoptat o declarație prin care condamnă anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene și declară regimul rus drept terorist.

Iar prim-ministra britanică, Liz Truss, și-a anunțat demisia după doar 45 de zile după ce a preluat mandatul, devenind astfel premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Marii Britanii.

