VIDEO/ „Pentru prima dată în ultimii 30 de ani a apărut o speranță”. Directorii liceelor cu predare în limba română din stânga Nistrului spun ce-și doresc de Ziua Independenței

„Pentru prima dată în ultimii 30 de ani a apărut o speranță” – asta spune unul dintre cei patru profesori de la liceele cu predare în limba română din stânga Nistrului, care vineri, 27 august, au participat la evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) organizat la aniversarea celor 30 de ani de Independență a R. Moldova.

Cea mai mare dorință a lor, astăzi, când țara noastră serbează 30 de ani de la proclamarea Independenței, este ca ambele maluri ale Nistrului… să se unească.

Profesorul Ion Iovcev, fostul director al unicului liceu românesc din capitala autoproclamatelor autorități de la Tiraspol, demis din această funcție la 22 iunie curent prin ordinul semnat de ex-ministra Educației, Lilia Pogolșa, din Guvernul Chicu, împreună cu directoarele a trei licee, cu predare în limba română, din Râbnița, Grigoriopol și Tighina au participat la ceremonia festivă organizată la Chișinău de Ziua Independenței.

„Noi am stat de la început pe baricade. Am fost pentru limba română, pentru pentru istoria românilor. Foarte mult doresc ca și în Stânga Nistrului să avem condiții cât de cât mai normale. Reintegrarea R. Moldova va avea loc doar atunci când pe malul drept nivelul de viață va fi mult mai înalt, oamenii vor primi salarii și pensii mai bune și atunci sunt încrezut că și cei din stânga Nistrului vor veni încoace. De bine nimeni nu a fugit. Eu foarte mult îmi doresc ca să ajungem acolo unde ne este locul – acolo unde se vorbește românește, unde este istoria noastră. Fără România R. Moldova nu are viitor”, a declarat Ion Iovcev pentru ZdG.