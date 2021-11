VIDEO/ Noi detalii în cazul tinerei din Sângerei care ar fi murit după o procedură de fertilizare in vitro. Concluziile raportului de expertiză medico-legală

Avocata Sorina Arnaut, nașa de cununie a familiei și soțul tinerei de 30 ani din Sângerei, care a decedat la începutul lunii septembrie curent la o săptămână după ce a fost supusă unei proceduri de fertilizare in vitro, au prezentat marți, 30 noiembrie, noi detalii despre caz, în cadrul unei conferințe de presă. Expertiza medico-legală arată faptul că tânăra ar fi decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19.

„Vreau să vă comunic detalii despre cursul anchetei. În acest moment avem deja deschisă o cauză penală pe marginea cazului. În cadrul cauzei penale ne-a fost adus la cunoștință raportul de expertiză medico-legală, iar concluzia acestui raport de pe 10 noiembrie 2021, în viziunea noastră, este una vădit denaturată și aberantă. În raport, experții menționează faptul că moartea cetățenei Sârbuleț Cristina a survenit pe fond de infecție virală de tip nou SARS-CoV-2.

Această concluzie o percepem ca fiind una departe de realitate și pas cu pas ajungem la concluzia că factorii din exterior, care se fac vinovați de decesul Cristinei, încearcă prin metode mișelești de a schimba cursul anchetei, scopul fiind unul ca personalul medical să nu fie atras la răspundere penală. Pe acest caz noi o să solicităm o expertiză în comisie, iar în cazul concluziei care ne va fi eliberată, conform raportului de expertiză în comisie, nu o să fim de acord iarăși cu concluzia, ne rezervăm dreptul să ne adresăm peste hotarele țării în vederea numirii unei noi expertize, în vederea scoaterii a adevărului și a cauzei decesului. Actualmente, la Ministerul Sănătății este formată o comisie. Așteptăm și concluzia acestora. Solicit membrilor comisiei de la Ministerul Sănătății să dea dovadă de echidistanță și nu de solidaritate profesională. Suntem siguri că decesul Cristinei nu a survenit din cauza COVID-19”, a declarat avocata Sorina Arnaut.

Sorina Arnaut

„În urma tragediei pe care am trăit-o și o trăim în continuare, am ajuns în ziua când nu după 36 de săptămâni să aflăm concluzia expertizei medico-legale, care conform termenelor, trebuia să fie prezentată într-un timp mai scurt. Într-un final am aflat o aberație”, a spus Veronica Cernogal, nașa de cununie a familiei.

„Vreau să mă adresez administrației spitalului, inclusiv medicului, că și pereții aud câteodată. Să nu ne luați de proști. Și, da, domnule medic, nu vă faceți griji de banii noștri, că el a spus că la un moment dat vom termina resursele. O să găsim resurse pentru a face lumină în cazul respectiv și promit să lupt pentru acest deziderat în memoria Cristinei. Suntem recunoscători angajaților din cadrul „TerraMed” care au luat legătura cu noi și ne-au comunicat de fapt ce s-a întâmplat pe 26 august. cunoaștem și numele medicului terapeut care a depistat-o inconștientă pe Cristina. Vă asigurăm că vom păstra anonimatul persoanelor care ne-au furnizat informații”, a spus Ștefan Sîrbuleț.

Pe 10 septembrie 2021, Ziarul de Gardă a scris că o tânără de 30 ani din Sângerei a decedat la o săptămână după ce a fost supusă unei proceduri de fertilizare in vitro. Soțul femeii acuza medicii, în special anesteziologul, clinicii private „TerraMed” din capitală, acolo unde a fost făcută procedura, de malpraxis. Bărbatul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că soția lui nu suferea de nicio afecțiune și că era sănătoasă, iar înainte de efectuarea procedurii de fertilizare in vitro a făcut toate testele medicale necesare care dovedesc acest fapt.

Ștefan Știrbuleț susținea că împreună cu Cristina, soția lui, ambii stabiliți cu traiul în Italia, au încercat timp de câțiva ani să conceapă un copil pe cale naturală, iar după mai multe încercări eșuate au decis să recurgă la fertilizarea in vitro. Astfel, împreună cu soția au ajuns la clinica „TerraMed” din Chișinău, acolo unde pe 26 august curent a avut loc procedura. Ștefan spune că tot atunci a fost ultima dată când a văzut-o pe Cristina în viață, conștientă.

Ștefan susține că după mai multe ore de așteptare, în timp ce soția lui se afla pe masa de operație, medicii i-au spus că Cristinei i s-a oprit inima în timpul procedurii, iar multe explicații îi va oferi medicul anesteziolog. Ulterior, Ștefan spune că soția lui a fost transportată în stare extrem de gravă la Institutul de Medicină Urgentă.

Jurnaliștii ZdG au contactat atunci serviciul de presă al clinicii „TerraMed” pentru a ne oferi un comentariu pe marginea acestui caz, însă nu am primit un răspuns în acest sens.