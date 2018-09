VIDEO/ Mărturii din momentul reținerii cetățenilor turci: „a scos arma și a îndreptat-o spre mine”

La mai bine de 24 de ore de când șapte cetățeni turci au fost expulzați de către Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), rudele acestora nu au nicio informație despre locul aflării acestora. Pe tot parcursul zilei de 6 septembrie, rudele persoanelor expulzate, colegii acestora de la liceele Orizont, dar și membri ai organizațiilor neguvernamentale care luptă pentru drepturilor omului s-au aflat la Aeroportul Internațional Chișinău. Soțiile cetățenilor expulzați, dar și copii acestora au așteptat până după miezul nopții informații, în speranța că aceștia nu au fost încă urcați în avion.

„După ora 8 dimineața am auzit bătăi în gard și poartă. Am intrat în casă ca să-i spun soțului că sunt mulți oameni. M-am întors în urmă și am văzut că stăteau deja lângă mine. Am început să-i întreb cine sunt, de ce au intrat în casa mea fără permisiune. Unul dintre aceștia mi-a răspuns: „suntem oamenii Președintelui și nu suntem obligați să ne prezentăm”, mărturisește soția unuia dintre cetățenii turci care au fost expulzați. Aceasta afirmă că a cerut insistent persoanelor să se legitimeze, iar pe unul dintre acestea a prezentat un act pe care era indicat SIS.

„Unul dintre ei a scos arma și a îndreptat-o spre mine, probabil gândindu-se că o să încetez să vorbesc. Eu însă am continuat să vorbesc, să întreb: cum vă numiți, cine sunteți?”, povestește femeia.



Șapte cetățeni străini au fost expulzați în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 din R. Moldova. Aceștia au fost reținuți în timp ce ieșeau din casă pentru a merge la serviciu. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini foto și video care surprind momentele în care cetățenii străini sunt reținuți.

Până la acest moment nicio instituție nu a oferit informații despre decizia în baza căreia persoanele respective au fost declarate persoane indizerabile și au fost expulzate, de cine a fost luată decizia și ce probe sunt deținute de SIS.

SIS susține că cele șapte persoane de la liceul Orizont, printre care Riza Dogan, directorul filialei Durești, Hasan Karacaoglu, director general adjunct, Ahmet Bilgi, directorul filialei Ciocana, Feridun Tüfekçi, directorul filialei Ceadîr-Lunga și Celebi Mujdat, director financiar, ar avea legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări.

Acțiuni de protest în fațaparlamentului R. Moldova au organizat astăzi, 7 septembrie, profesori de la liceul Orizont, foști elevi ai instituției și rudele cetățenilor turci expulzați.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a acceptat spre examinare cererea avocatului Vitalie Nagacevschi în interesele cetățenilor turci expulzați în mod suspect din R. Moldova. Curtea a cerut Guvernului R. Moldova explicații pe marginea cazului până la data de 5 octombrie 2018, până atunci, procedura fiind suspendată.

Ziarul de Gardă a solicitat la 6 septembrie Biroului de Migrație și Azil precizări privind procedura de expuzare a cetățenilor străini și informații despre decizia prin care cele șapte persoane au fost declarate persoane indizerabile, conducerea instituției nu a venit până la acest moment cu un răspuns. Reprezentanții Biroului de Migrație și Azil ne-au anunțat inițial că șefa intituției, Olga Poalelungi, va fi disponibilă după ora 16.00, ulterior însă am fost informați că aceasta nu va putea discuta pentru că se află într-o ședință la Ministerul Afacerilor Interne.