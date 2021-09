După ce în spațiul public au apărut imagini cu un polițist care lovește o persoană cu nevoi speciale și fiului acesteia, Ziarul de Gardă a reușit să discute cu victimele care au relatat despre incident.

Deși victimele se arată indignate de cele întâmplate și susțin că-și doresc ca făptuitorul să fie tras la răspundere, organele de drept susțin că acestea și-au retras plângerile, astfel că „nu au putut iniția careva proceduri contravenționale sau penale” pe numele angajatului Inspectoratului de Poliție, implicat în acest caz.

Totodată, înainte ca imaginile video din momentul incidentului să fie făcute publice, ancheta de serviciu pe numele polițistului a fost încheiată, pe motiv că „nu au fost stabilite abateri”. Ulterior, ancheta a fost redeschisă.

Pe de altă parte, victimele au fost trase la răspundere pentru huliganism, iar în cazul uneia dintre ele a fost inițiat un dosar penal.

Ziarul de Gardă a reușit să afle că polițistul din imagini este Mihail Muntean, angajat al Inspectoratului de Poliție Briceni. Pentru ZdG acesta a declarat că „a procedat corect” aplicând violența și susține că data viitoare va proceda la fel.

Incidentul a avut loc în satul Grimăncăuți din raionul Briceni.

Din imaginile video se vede cum, în timpul unui conflict, un bărbat lovește o altă persoană, care cade și nu reacționează timp de câteva minute, în pofida faptului că o femeie încearcă să îl trezească. Incidentul a avut loc în satul Grimăncăuți, raionul Briceni, la începutul lunii iulie. Persoana care aplică violența este un angajat al Inspectoratului de Poliție Briceni, Mihail Muntean, care activează din 2017.

Ziarul de Gardă a discutat cu victimele din imagini. Potrivit lui Lucian Lupașcu, bărbatul care zăcea la pământ după ce a fost lovit, cearta s-a iscat între tatăl său și angajatul poliției. Bărbatul relatează că a venit cu mașina, împreună cu familia, pe stadionul din localitate.

„Tata a mers cu mașina pe stadion și el (Mihail Muntean, n.r.) nu a vrut să se dea într-o parte. Și de aici s-a început tot, a-l face în tot felul. El alerga pe stadion, dar noi ne-am dus cu copiii pe stadion, să joace fotbal, să alerge, dar el a început de-ale sale. Că nu se poate, că una-alta și s-a început a se certa cu tata. El a început să lovească”, a relatat Lucian.

Tatăl lui Lucian, Grigorii Lupașcu, este un bărbat de 63 de ani, care are gradul I de invaliditate, motiv pentru care nu se poate deplasa. „Eu sunt invalid de grupa I și taman piciorul care mă doare mai tare, am trompă la picior, stăteam cu piciorul afară din mașină și el taman cu ușa m-a lovit de vreo 2 ori”, spune bărbatul.

Grigorii povestește că s-a deplasat, cu mașina, pe stadionul din localitate, a ocolit copiii care jucau fotbal și s-a oprit sub un copac. „Dar el (Mihail Muntean, n.r.) alerga pe stadion și deja ajunge în locul în care eu m-am oprit și îmi zice: „Dar ce mă fugărești din urmă?” Și i-am zis că nu îl fugăresc, dar am lăsat ca copiii să se joace pe iarbă și i-am înconjurat și m-am oprit la loc. Dar el s-a supărat că eu l-am grăbit. Și deja el la bătaie acolo, ați văzut video, ce să vă mai povestesc. Hai, că poate să-l lovit, să-l fi atins cu mașina, dar eu mergeam cu încetișorul și nu am atins, nu nimic”, povestește bărbatul.

„E de-a lor. Ei acolo acum acoperă tot, credcă”

Victimele au chemat poliția, însă, potrivit lor, Mihail Muntean a fugit de la locul faptei. „Noi am chemat poliția, a fost, dar el s-a urcat pe bicicletă și a fugit. Ei, dar ei acolo, el totuși e boxer și în poliție lucrează. E de-a lor. Ei acolo acum acoperă tot, credcă”, spune Grigore.

Deși Grigore spune l-a iertat și că și-a retras plângerea de la poliție, pentru că nu are posibilitate să se deplaseze, dorește ca angajatul poliției să fie tras la răspundere. „L-am iertat ca să nu intru pe drum… pentru eu nu pot umbla, eu dacă mă urc în mașină, eu trebuie să mă târâi pe jos. Dar, eu vreau să-i pună amendă sau să-l dea afară de la lucru. Ce polițist e asta care să bată lumea pe stadion? Băi, ești polițist! Hai că un om de asta, mai simplu, da, dar tu lucrezi în poliție, trebuie să mă chemi la poliție. Și de ce el a fugit când a venit poliția? El trebuie să răspundă pentru asta”, afirmă Grigore Lupașcu.

Totodată, bărbatul susține că a fost sancționat cu o amendă de 250 de lei, iar fiului său i-a fost aplicată o amendă de 750 de lei. „Pentru că m-am dus pe stadion cu mașina, mi-au pus amendă 250 de lei, dar eu din pensie am plătit. Dar pe băiat l-a lovit, și tot lui i-au pus amendă 750 de lei, dar pentru ce? Păi, aici sunt toți ai lor”, spune Grigore.

„Ancheta precedentă a stabilit că nu au fost abateri în privința lui Muntean”

Solicitat de Ziarul de Gardă, șeful Serviciului de Coordonare Operațională al Inspectoratului de Poliție Briceni, Tudor Căldare, a declarat că poliția a examinat cazul și că pe numele lui Mihail Muntean a fost pornită o anchetă de serviciu, închisă și redeschisă, între timp.

„Ancheta a fost finalizată, dar după cum știu, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus reluarea anchetei de serviciu. Ancheta precedentă a stabilit că nu au fost abateri în privința lui Muntean. La momentul când noi am înregistrat cazul de conflict și ancheta de serviciu, noi, de videoul acesta, nu am dispus. Înregistrările au apărut acum o săptămână și deja sunt alte circumstanțe”, a precizat Tudor Căldare.

Victimele atrase la răspundere pentru huliganism

Potrivit reprezentantului Inspectoratului de Poliție Briceni, Grigore și Lucian Lupașcu au refuzat să depună plângeri și să treacă examinarea medico-legală, motiv pentru care „ noi nu am putut iniția careva proceduri contravenționale sau penale”.

În schimb, cele două victime au fost trase la răspundere pentru huliganism. „Cazul a fost examinat în baza comunicării lui Lupașcu Grigore, persoana de la volanul mașinii, în baza lui a intervenit poliția la fața locului. Ulterior, și Lupașco și feciorul lui, care a fost implicat, a refuzat să depună plângeri și să treacă examinarea medico-legală. Dar bătaia a fost pentru că ei au încălcat ordinea publică acolo pe stadion. Și ei au fost trași la răspundere conform art. 354, huliganism nu prea grav. Acolo sunt martori. Și șoferul, Lupașco Grigore în privința lui a fost pornită cauza penală pentru conducerea mijlocului în stare de ebrietate. Dosarul e la Procuratura Briceni”, a precizat Căldare.

Mihail Muntean, angajat al Inspectoratul de Poliție Briceni.

Muntean: E foarte corect, încă prea puțin am aplicat violența. Încă prea moale ca să înțelegeți.

Angajatul Inspectoratului de Poliție Briceni, Muntean Mihail, cel care apare în imaginile video lovind cele două victime, susține că a procedat corect și că „încă puțin” a aplicat violența. Solicitat de Ziarul de Gardă, Muntean a precizat că a discutat cu persoanele păgubite și potrivit lui acestea nu au „pretenții”.

„Este anchetă de serviciu care se desfășoară în privința mea. Video-ul ăsta este o parte numai. Cu atât mai mult că, a doua zi, oamenii ăștia nu aveau nici o întrebare la mine, nici eu la dânșii. Eu chiar am vorbit cu ei și noi nu avem pretenții. Au vrut să treacă cu mașina peste mine, ce trebuia să fac? Li s-a ridicat manca în piept, de la beție, eu știu de la ce?”, a declarat Muntean.

Întrebat dacă consideră că a procedat corect atunci când a aplicat violența, angajatul Inspectoratului Briceni a precizat: „E foarte corect, încă prea puțin am aplicat violența, după ce a fost. Noi ne-am lămurit. Asta nu trebuie să se lămurească jurnaliștii. Toate organele s-au lămurit și întrebări nu sunt la nimeni”, a punctat Muntean, menționând că: „Încă o dată așa se va întâmpla, încă o dată așa o să fac! Corect, clar că corect, încă prea moale ca să înțelegeți. D-stră nu ați văzut și nu știți ce s-a întâmplat acolo. Adevărul e că oamenii când beau nu sunt competenți și nu sunt adecvați”.