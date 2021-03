VIDEO/ „Eu le-am demonstrat că sunt viu”. Autoritățile au inițiat o anchetă, după ce un bărbat aflat peste hotare a fost declarat „decedat” în R. Moldova

Poliția R. Moldova a inițiat o anchetă, după ce un bărbat din orașul Cahul, aflat peste hotare, a fost declarat „decedat” în țară.

Oamenii legii susțin că persoanele care se vor face vinovate „urmează să poarte răspundere în funcție de gravitatea faptelor comise”.

Ghenadie Furmann, locuitor al orașului Cahul, recent a revenit în R. Moldova și a depistat că este „decedat” și că documentele sale de identitate sunt anulate.

Într-un video postat pe Facebook de „Democrația Acasă”, bărbatul susține că acum el trebuie să demonstreze că este viu.

„Am revenit acasă pe 3 februarie. A doua zi am petrecut-o în aeroport. După ce mi-a fost luat pașaportul biometric, mi s-a spus că nu mai este valabil. Am venit la Cahul și am stat o zi la fiica mea. A doua zi m-am dus la poliție ca să văd care este situația. Ei mi-au spus să-i iert pentru fapta comisă. Ulterior, am scris o cerere și am lăsat și numărul meu de telefon, dar nici până acum nimeni nu a făcut nimic. Pe data de 5 septembrie 2020, eu am fost declarat „mort”. După ce m-au „îngropat”, mi-au anulat toate documentele. Acum dețin un buletin de identitate care nu este valabil, dar și un certificat de deces, iar pașaportul a rămas în aeroport. Poliția nu a făcut nimic. Copiii mei au fost să mă identifice atunci când am fost declarat mort, și ei au spus că nu sunt eu, însă responsabilii au spus că m-au identificat „decedat” în baza hainelor.”, a spus Ghenadie Furmann.