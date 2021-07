VIDEO/ Diaspora te cheamă să votezi: „Noi deja am înțeles ce avem de făcut”

La sfârșit de iunie, 2021, după lungi dispute, Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis o hotărâre prin care anunță că peste hotare vor fi amenajate 150 de secții și nu 190, cum se cerea anterior.

Totuși, inclusiv în actualul scrutin, cetățenii moldoveni de peste hotare se declară deciși să parcurgă zeci și sute de kilometri până la secțiile de votare, să stea în cozi interminabile, indiferent de vreme, pentru a putea vota. Îndemnul lor este ca, indiferent de unde s-ar afla, cât mai mulți concetățeni să le urmeze exemplul.

Directoarea adjunctă de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Elena Prohnițchi subliniază că atunci când mergem să votăm este important să ne uităm mai mult decât doar la siglă și logo.

„Este foarte important să cunoaștem cine sunt acele persoane care ne vor reprezenta interesele și aici este important să consultăm atent listele de candidați – dacă aceste persoane au figurat în investigații jurnalistice și sunt dubii privind integritatea lor, cât de frecvent și-au schimbat partidele, ce venituri au. La fel, este important să vedem și cu ce program vine concurentul electoral. Pagina alegeri.md este acea sursă unică unde puteți găsi toate informațiile despre listele de candidați ale celor 22 concurenți electorali care se luptă pentru fotoliul de deputat, precum și despre unicul candidat independent care participă la aceste alegeri. Tot pe pagină găsiți informații despre platforme electorale ale concurenților, declarații de venit și interese, la fel și parcursul politic al acestor persoane, precum și informații privind votarea peste hotare și în regiunea transnistreană”, punctează Prohnițchi.

Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent, Comisia Electorală Centrală (CEC) va constitui în total 2 150 de secții de votare, dintre care 150 – în afara țării, iar 41 de secții urmează a fi deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Moldovenii stabiliți peste hotare spun că vor ieși să voteze, întrucât le pasă de ce se întâmplă acasă.

Anastasia Parvan, Elveția: „Vom merge și mai mult de 600 de km pentru a vota”

„Sunt stabilită în Elveția și sunt plecată din R. Moldova de patru ani. La alegerile din 2020 am fost și am votat la singura secție din Elveția, la misiunea diplomatică a R. Moldova din Geneva – pentru asta am parcurs 600 de km și am stat în rând timp de 3 ore. Nu a fost simplu, cu trei copii, dar ne bucurăm mult că am reușit să ne exercităm dreptul la vot. La alegerile din 11 iulie vom parcurge și mai mult, pentru că ne propunem să votăm acasă. Îmi doresc din toată inima să votez la Sadova, în satul meu de baștină. Îmi propun să-mi reușească acest lucru și îndemn și pe alții să o facă, pentru că miza cea mai mare e să curățim țara de corupți. Acest lucru e posibil doar prin a aduce în Parlament deputați onești și cinstiți. Îndemn pe toți să fim responsabili și să mergem la vot. Diaspora deja a înțeles ce are de făcut”.

Mariana Plămădeală, Marea Britanie: „Un vot poate face diferența”

„Mă aflu la Birmingham, Marea Britanie, de șapte ani. Anterior, am stat în Franța, unde mi-am făcut studiile, iar de fiecare dată când erau alegeri, eu mergeam la vot. De ce vă încurajez să faceți și voi asta? În primul rând, pentru că este dreptul vostru fundamental și este momentul în care putem face o schimbare. Un vot poate face diferența, chiar dacă tu îți dai seama. Alegerile parlamentare sunt foarte importante pentru R. Moldova – Parlamentul face legi, aduce investiții, de aceea vă încurajez să ieșiți la vot. Data trecută, am fost președintă de secție aici, la Birmingham. Voi fi și acum președintă de secție și mă bucur să regăsesc aceeași echipă. Ieșiți la vot pentru că e dreptul vostru și pentru că voi puteți face schimbarea”.

Tatiana Frunze, Spania: „Parcurg 450 km până la cea mai apropiată secție”

„Mă aflu în Spania și merg la vot de fiecare dată când e nevoie, indiferent de cum mă simt, de cum e timpul afară, de faptul că în acea zi se întâmplă cel mai fericit eveniment din viața mea. Iar dacă la prezidențialele din 2020 am fost unul dintre puținii norocoși care au putut vota în orașul unde locuiesc, fără a sta la coadă și fără prea multe bătăi de cap, de această dată, norocul nu-mi prea surâde și sunt nevoită să parcurg 450 km până la cea mai apropiată secție de votare, care se află în Santander. Îmi voi lua și prietenii, vom conduce patru ore, dar ne vom exercita dreptul la vot, pentru că nouă ne place să ne fie respectate drepturile. Noi nu vom vota pentru a fi în trend, ci pentru că ne dorim o schimbare în actuala clasă politică. Mergi și tu la vot, să demonstrăm că vrem și putem să facem o schimbare”.

Ruslan Eșanu, Germania: „Așteptăm de la aceste alegeri o nouă viziune pentru Moldova”

„Mă aflu în Germania de opt ani, activez în calitate de medic. Suntem aici cu familia din 2015. Mergem la toate scrutinele, la ultimele alegeri am fost la 350 km de casă, am stat cu toată familia în ploaie câteva ore. Pe 11 iulie, mergem neapărat la vot, cu siguranță vom lua încă prieteni cu noi, care locuiesc în preajmă. Mergem, de data aceasta la Leipzig, la aproximativ 50 km depărtare de casă și așteptăm de la aceste alegeri o nouă perspectivă și o nouă viziune pentru țara noastră”.

Cătălina Brunchi, SUA: „Moldova, diaspora te iubește”

„Sunt în SUA de cinci ani. Pe data de 11 iulie, la fel ca și în noiembrie 2020, voi parcurge 1200 km dus-întors, până la Sacramento, ca să votez la alegerile parlamentare. Fac asta pentru că-mi iubesc țara, pentru că părinții, sora, verișorii, prietenii au rămas acasă și îmi pasă de viitorul țării. Sper că într-o zi lucrurile se vor schimba spre bine și o să mă întorc și eu acasă. Moldova, diaspora te iubește”.

Viorica Jabin, Franța: „Veniți la vot fiindcă numai așa veți fi auziți”

„Locuiesc în suburbia Parisului. Eu merg la vot și vă îndemn și pe voi. De ce o fac? Fiindcă îmi pasă, îmi pasă de țara mea, îmi pasă de toate persoanele rămase acolo și de aici. Mergând la vot, eu cred, eu cred că votul meu contează, eu cred că votul meu va schimba ceva pentru țara mea și va schimba spre bine. Aici, la Paris, este simplu să-mi exersez acest drept, fiindcă sunt mai multe secții. Veniți la vot, fiindcă asta contează, fiindcă este dreptul vostru și numai așa, prin vot, veți fi auziți. Iubesc țara mea, de aceea merg la vot”.

La 11 iulie, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. 23 de concurenți electorali au fost înregistrați pentru acestea.

