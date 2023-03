VIDEO Detalii despre soldatul ucrainean care a fost executat de ruși după ce a spus „Glorie Ucrainei”. Autoritățile de la Kiev au deschis o anchetă penală

Timofii Șadura, soldatul ucrainean care a fost executat de militari ruși după ce a rostit celebra sintagmă „Glorie Ucrainei”, făcea parte din Brigada Mecanizată Separată și fusese dat în căutare de armata ucraineană pe 3 februarie 2023, după mai multe lupte în apropiere de orașul Bahmut.

Reprezentanții Brigăzii 30 Mecanizate au venit marți, 7 martie, cu precizări după ce pe rețelele de socializare a apărut un video în care se vede un bărbat aparent neînarmat, îmbrăcat într-o uniformă cu însemnele steagului ucrainean pe braț, care stă în picioare și fumează o țigară într-o zonă împădurită. Bărbatul este executat de forțele ruse după ce spune „Glorie Ucrainei”.

Atenție! Imagini cu impact emoțional puternic!

Cu referire la acest caz, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „îi vom găsi pe criminali”.

Andrii Yermak, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, a afirmat că executarea soldatului ucrainean este o altă „crimă de război” comisă de armata rusă în Ucraina.

Killing a prisoner of war is another RF war crime. Those are an element of a methodic policy of terror, which is whitewashed by Kremlin propaganda with its myths about „Nazis”.



There will be punishment for every such war crime. No one will dodge justice. We’ll find them all.