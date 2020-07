VIDEO/ Declarațiile unui veteran, de pe targa de spital: „Uitați-vă ce am în cap, ce am pe corp”

Doi dintre veteranii de pe războiul de pe Nistru, care au protestat joi în fața Parlamentului, au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu mai multe răni. Cei doi bărbați susțin că au fost bătuți de către polițiști în timpul manifestației desfășurate în fața Legislativului.

Cei doi veterani s-au filmat cu un telefon mobil în timp ce se află pe holurile instituției medicale, iar imaginile video au fost publicate pe pagina de Facebook a partidului Democrația Acasă.

„Dumitru Urîtul de la Varnița, am venit astăzi, 16 iulie 2020, la Parlament să protestăm, ca să ne cerem drepturile de veterani de război și am protestat cât am protestat, pașnic, nu am făcut nimănui nimic. A venit deodată pandemia aceasta de Poliție și a început să ne îmbrâncească, să ne îmbrâncească încolo încoace și, iată, eu am nimerit tot acolo. M-au îmbrâncit, m-au dat jos, mi-au rupt dinstincțiile de stat din piept, pe urmă, iată, în cap, uitați-vă ce bubă am, un hematom. Iată aici la mînă și în această parte, iată se văg hematomele pe mână, cum m-a strâns așa cu mâna. Când îmi strângeam distincțiile de stat de jos m-a călcat unul cu papucii pe spate și mă doare spatele acum de Doamne ferește. Nici nu mă pot mișca”, povestește veteranul de pe râzboiul de pe Nistru, Dumitru Urîtu.