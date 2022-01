Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova afirmă, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, că guvernarea a reușit să obțină mai multe facilități pentru cetățenii R. Moldova din diasporă, cei care au susținut masiv la ultimele alegeri Partidul Acțiune și Solidaritate.

— Ce ați făcut în cele 6 luni de guvernare pentru diasporă, care v-a votat masiv? Pentru diaspora s-a promis anterior că o să poată devama gratuit un automobil când se întorc în R. Moldova. Legea respectivă însă nu a fost aprobată.

— Am avut zeci de acorduri care grăbesc recunoașterea permiselor de conducere și care reglementează asistența socială și pensiile celor care au lucrat peste hotare. Lituania recunoaște permisele de conducere. În curând, și Belarus va recunoaște. Despre permisele de conducere am discutat personal atunci când am mers în Marea Britanie și am încercat să găsim unde sunt problemele și cum putem să schimbăm felul în care se organizează examenele în Moldova, astfel încât să putem să obținem acea recunoaștere a permiselor. Pe lângă aceasta, am făcut modificări în legislația privind digitalizarea. Am adoptat un pachet de legi importante care recunosc semnăturile electronice și scot anumite autorizații și certificare. Am schimbat portalul serviciilor publice, care pot fi accesate electronic. Pentru acest an am pregătit deschiderea centrelor unice pentru prestarea serviciilor în cele mai mari sate în Moldova și consulate, unde oamenii vor putea fi asistați pentru a accesa serviciile publice oferite online. Plus, am adoptat în lectură finală Codul Vamal, în care există prevederea cum să persoanele care au trăim mai mult de un an într-o altă țară, vor putea să își aducă bunurile scutite de plata vamală. Această legislație a fost adoptată și va fi aplicată odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Vamal în 2023. În privința legii încă, discutăm asupra mecanismului din cauză că am avut aceste crize, negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Politica fiscală pentru anul 2022 a trebuit să fie menținută pentru a oferi predictibilitate mediului de afaceri, dar ne trebuie mai mult pentru a ne asigura că aceste mecanisme nu vor fi abuzate. Continuăm să lucrăm asupra acestor mecanisme până la intrarea în vigoare a Codului Vamal.

Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova, a vorbit, într-un interviu acordat pentru Ziarul de Gardă, despre necesitatea celor mai recente restricții anti-covid, trecerea școlilor pe online și necesitatea prezentării certificatelor Covid-19 în aproape toate spațiile închise, cu câteva excepții. Biserica e printre instituțiile care nu a fost vizată în ultima hotărâre a Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică.

Am discutat cu prim-ministra și despre cealaltă criză majoră cu care se confruntă R. Moldova, cea a gazelor naturale. Natalia Gavrilița a fost întrebată despre încrederea pe care o are în șeful de la Moldovagaz, și dacă crede că acel contract semnat cu Gazprom nu este în detrimentul R. Moldova. Prim-ministra a vorbit inclusiv despre activitatea Guvernului și a miniștrilor, despre posibile remanieri guvernamentale, dar și despre faptul că încrederea în guvernare scade.

