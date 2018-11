VIDEO/ Conflict între preot, primar și Mitropolie. Preotul din Negureni, scos forțat de poliție dintr-o încăpere în care ținea slujba

Un nou scandal bisericesc, de această dată la Negureni, Telenești. După ce i-a fost luată parohia pentru că ar fi furat din biserică, preotul de la Negureni a continuat să oficializeze slujbe în clădirea unui fost magazin, fiind susținut de un grup de enoriași. Slujbele însă nu au mai putut continua, pentru că atât preotul, cât și enoriașii, au fost dați afară din încăperea în care avea slujba de către primar și polițiști. În timp ce Mitropolia îl acuză pe părintele Veaceslav Morari de nesupunere canonică, preotul susține că a fost dat afară din biserică pentru că nu a plătit taxe Mitropoliei și pentru că nu este de acord cu politica Mitropoliei.

Scandalul a început în septembrie curent, atunci când o comisie a Mitropoliei a pătruns în biserică și a constatat lipsa mai multor bunuri. Respectiv, s-a luat o decizie prin care preotul Veaceslav Morari a fost scos din paroh, iar în locul acestuia a fost chemat un alt preot din satul vecin.

Veaceslav Morari neagă că și-ar fi însușit lucrurile care nu îi aparțin și susține că această comisie a pătruns în biserică fără știrea lui.

„Ei dacă voiau să vină, trebuia să mă cheme și pe mine. De unde știe primarul și preoțeala ce lucruri erau în biserică? Au pus și ei din capul lor că lipsesc niște lucruri. Eu am luat din biserică niște veșminte, însă ele sunt ale mele. Eu am căutat oameni să îmi facă hainele pe mărimea mea și erau ale mele”, a declarat preotul pentru Ziarul de Gardă.

Totodată, părintele consideră că a fost scos din paroh pentru că nu este de acord cu politica Mitropoliei și nu a achitat niște taxe.

„Eu nu vreau să le dau nici măcar o copeică, pentru că în conducerea bisericii toți sunt businessmeni, nu mitropoliți. De asta m-am lepădat de ei”, povestește preotul.

Pentru că nu mai poate sluji în biserica din sat, preotul a oficializat o slujbă într-o încăpere din comună, în clădirea unui fost magazin, de unde a fost însă scos forțat de poliție. Unul dintre locuitorii comunei ne-a expediat și o secvență video în care primarul le cere enoriașilor să părăsească magazinul în care avea loc slujba ținută de preotul Veaceslav Morari.



„Primarul comunei, împreună cu un grup de consilieri au mers la biserica din sat și au somat preotul să iasă din biserică și i-au pus interdicția de a oficializa slujbe în acea biserică. Preotul, fiind susținut de enoriașii din sat, a primit acceptul proprietarului unui magazin, să se folosească de încăperi și să oficializeze slujbe. Sâmbăta trecută, primarul și poliția au dat buzna peste oameni în timpul slujbei, iar polițiștii au evacuat forțat oamenii din încăpere, chiar dacă aceasta e o proprietate privată. Eu am fost împuternicit de proprietar printr-o procură să gestionez acel bun. Poliția nu a ținut însă cont de acest lucru și a pus lacăte la poartă, iar la ușă a aplicat un sigiliu”, ne-a comunicat Ion Popa, un locuitor al comunei.

De cealaltă parte, primarul de Negureni, Grigore Munteanu, susține că preotul ar fi furat mai multe icoane, clopote și veșminte. Cât ține de magazinul în care preotul oficializa slujba, primarul spune că încăperea îi aparține: „Magazinul e a unui SRL cu care am făcut un contract, dar e un litigiu de societate. Încăperile erau grevate, iar preotul nu avea dreptul să intre. Ei au stricat șase lăcăți și au intrat acolo, iar poliția de la Telenești a deschis și un dosar pentru pătrundere ilegală”.

Preotul Veaceslav Morari spune însă că magazinul nu îi mai aparține primarului, ci unui om de afaceri, pe care primarul l-a dat în judecată în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare între cei doi.



Părintele crede că totul ar fi pornit și din motivul că primarul a aflat că el are de gând să candideze la Primărie: „El tare se teme de asta, pentru că știe ce autoritate am eu în sat și ce autoritate are el”.

Mitropolia îl acuză pe preot de nesupunere canonică

Pentru ca să aflăm poziția Mitropoliei în acest caz, l-am contactat pe secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadhim Cheibaș, care ne-a sugerat să apelăm la Protopopul de Telenești, Marian Boldescu. Contactat telefonic pe 31 octombrie, Marian Boldescu a menționat că nu poate discuta și să revenim într-o oră. Nici peste o oră, dar nici pe tot parcursul zilei, Protopopul de Telenești nu ne-a mai răspuns la apeluri și mesaje. Am încercat să discutăm cu Marian Boldescu și pe 1 noiembrie, doar că acesta se pare că ne-a blocat numărul, iar apelat de pe alte numere de telefon, nu răspundea la apeluri. După mai multe apeluri efectuate și la Mitropolie, am reușit să luăm legătura cu Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, care ne-a informat că după ce preotul Veaceslav Morari a fost eliberat din funcția de paroh, pe 31 octombrie a fost emisă o dispoziție prin care Morari a fost oprit și de a săvârși cele sfinte, pentru că nu s-a conformat decretului Înaltpreasfinţitului Vladimir.

„Motivația principală pentru eliberarea sa este nesupunerea canonică. Acest preot dispersează credincioșii și îi instigă la ură față de noul preot din comunitate. Obârșia problemelor stă în persoana preotului. El avea o atitudine rebelă față de mulți credincioși”, a declarat Preasfințitul Ioan.

Episcopul de Soroca a negat că preotul ar fi fost eliberat din funcție pentru că nu a achitat taxele: „Sunt niște aberații”.

În urma decretului eliberat de Mitropolie pe 31 octombrie, preotul Veaceslav Morari nu mai poate oficializa slujbe, iar această măsură poate fi schimbată doar după ce părintele va aduce pocăință în fața Mitropolitului Vladimir.