VIDEO Ce compensații vor primi cetățenii pentru gaze naturale, energie termică și energie electrică. Autoritățile anunță valoarea plafoanelor de consum

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a anunțat joi, 17 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, valoarea compensațiilor acordate de Guvern pentru consumul de energie pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023, precum și valoarea plafoanelor de consum eligibile pentru compensații.

Potrivit lui Spatari, reprezentanții ministerului vor prezenta, astăzi, în avizare către celelalte autorități publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea volumului compensat și a tarifelor pentru consumatorii casnici în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică.

„(…) Vor fi oferite compensații consumatorilor casnici pentru consumul de gaze naturale, energie termică în regim centralizat și energie electrică. Pentru consumatorii casnici de gaze naturale, volumul maxim compensat în contextul obligației de serviciu public se stabilește la 180 de metri cubi pe lună per loc de consum, ceea ce cu 30 de metri cubi pe lună mai mult decât plafonul acre a fost aplicat anul trecut. Prețurile pentru consumatorii casnici de gaze naturale, în dependență de categoria de vulnerabilitate energetică, în limita plafonului pe care l-am menționat vor fi următoarele: pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată, prețul final va fi 12 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale valoarea compensației va fi de 17,27 de lei per metru cub, iar valoarea maximă a compensației în factură pentru această categorie va fi de 3110 lei. Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată, prețul final va fi de 14 lei per metru cub, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale valoarea compensației va fi de 15,27 de lei pe metru cub, iar valoarea maximă a compensației în factură pentru această categorie va fi de 2750 de lei.

Pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie, prețul final va fi de 17 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că valoarea compensației va fi de 12,27 de lei pe metru cub, iar pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută, prețul final va fi de 24 de lei pe metru cub, ceea ce înseamnă o compensație de 5,27 de lei pe metru cub.

Pentru consumatorii casnici de energie termică, volumul maxim compensat va fi stabilit la 1,3 Gcal pe lună pe loc de consum….”, a declarat ministrul.

Platforma online „compensatii.gov.md”, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a fost lansată pe 12 octombrie 2022. Aceasta face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, care este implementat de către Minister cu sprijinul UE și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Destinat cetățenilor care doresc să solicite compensații la energie, site-ul va fi utilizat pentru depunerea cererii și atribuirea unui grad de vulnerabilitate energetică, în baza acelei cereri.

Compensații la energie vor fi acordate începând cu facturile pentru luna noiembrie, care vor fi emise la începutul lunii decembrie și consumatorii casnici vor vedea în factură care este categoria de vulnerabilitate și compensația aferentă acestei categorii. Guvernul va veni în luna noiembrie cu o hotărâre în care va fi indicată exact valoarea compensației pentru fiecare categorie de vulnerabilitate.

Pentru a ajuta consumatorii să se înregistreze pentru a primit compensații a fost lansată și o linie verde guvernamentală 0 8000 5000, la care vor fi oferite informații despre procedura de solicitare a compensațiilor, criteriile de atribuire a categoriei de vulnerabilitate, accesarea și înregistrarea pe platforma online. Persoanele care nu au acces la echipamente IT sau nu au cunoștințe pentru a se înregistra online, pot apela la sprijinul asistenților sociali sau a bibliotecarilor din localitate.

Conform datelor Guvernului, banii alocați compensării creșterii tarifului la energie, disponibili în fondul de reducere a vulnerabilității energetice „ar permite reducerea în medie a facturii (prețului pentru un metru cub n.r.) la gazele naturale cu 12-13 lei”, a subliniat ministrul Spatari. „Este o valoare medie… și facturile vor putea fi reduse mai mult pentru cei mai vulnerabili și mai puțin pentru cei mai puțin vulnerabili”, a mai spus ministrul.

