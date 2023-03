VIDEO „BIBLIOTECA DISCORDIEI”: Între „nu dorim să perturbăm activitatea” și „deja s-a găsit un spațiu nou predestinat Bibliotecii”

Statul, prin derogare de la lege, intenționează să ofere gratuit Mitropoliei Basarabiei blocul doi al Bibliotecii Naționale a R. Moldova, drept „un act de restabilire a echității istorice”. În timp ce reprezentanții Bibliotecii Naționale susțin că nu pot strămuta colecțiile de patrimoniu, iar reprezentanții Mitropoliei Basarabiei răspund că nu au de gând să perturbeze activitatea bibliotecii și vor folosi doar spațiile libere (la demisol), un deputat PAS, autorul inițiativei legislative, susține că s-a găsit deja un nou spațiu pentru reamplasarea Bibliotecii Naționale.

Clădirea fostului Seminar Teologic din Chișinău, care a fost naționalizată în perioada sovietică și în care în prezent se află blocul doi al Bibliotecii Naționale a R. Moldova, urmează să fie transmisă, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului în proprietatea Mitropoliei Basarabiei din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fără drept de înstrăinare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament, pe 6 martie, de un grup de deputați PAS. Inițiativa a stârnit un val de reacții în societate.

„Cea mai veche carte care se păstrează aici este tipărită în anul 1551”

ZdG a mers la blocul doi al Bibliotecii Naționale unde se află colecții speciale:

– colecția de carte veche și rară, ce cuprinde 30 de mii de exemplare;

– colecția audio, ce cuprinde peste 100 de mii de exemplare;

– Serviciul Arte, care include peste 330 de mii de exemplare;

– Muzeul cărții;

– Direcția cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării, cu centrul național de formare a bibliotecarilor.

Veronica Cosovan este șefa secției „Carte veche și rară”. Aceasta ne povestește că aici se păstrează „cele mai vechi și prețioase cărți”, în condiții speciale.

„Cărțile nu pot fi transferate în alt spațiu nici în trei luni de zile”

Aceasta spune că pentru păstrarea acestor cărți sunt create condiții speciale.

Veronica Cosovan precizează că „este inadmisibil ca aceste colecții să fie strămutate”.

„Tot acest patrimoniu trebuie să rămână aici, deoarece acest spațiu este dotat corespunzător. Cărțile nu pot fi transferate în alt spațiu nici în trei luni de zile. Ca să fie transferate în altă parte, acel spațiu trebuie să fie deja dotat corespunzător din punct de vedere tehnic cu toate caracteristicile speciale. Cartea veche nu o poți pune într-o cutie simplă de carton și să o transferi cu un camion, pentru că și o simplă vibrație poate avea un efect distrugător asupra acestor cărți, or noi vrem să le păstrăm și să le avem pentru mai multe generații, ca să le putem transmite lor. Chiar și prin lege, ele deja cad sub incidența Legii privind protejarea patrimoniului cultural mobil, deci aceste cărți trebuie tratate ca atare”, subliniază Veronica Cosovan.

Cosovan susține că a fost șocată când a auzit despre proiectul de lege cu privire la transmiterea clădirii blocului 2 al Bibiliotecii Naționale către Mitropolia Basarabiei.

Văzusem că Mitropolia Basarabiei zicea că noi vom putea folosi în continuare spațiile Bibliotecii, iar Mitropolia va folosi celelalte spații libere pentru a depozita fondul de carte al Mitropoliei Basarabiei. În acest spațiu lucrează peste 20 de persoane și toate spațiile sunt ocupate de către cartea de patrimoniu. Cel puțin noi aici nu am văzut spații libere”, precizează Veronica Cosovan.

„Și o să vrea Mitropolia Basarabiei să lucreze în subsol?”

În cadrul discuției intervine Elena Ivașco din cadrul secției acces general. „Spații libere nu sunt decât la demisol, unde se află încăperile tehnice. Atât. Și o să vrea Mitropolia Basarabiei să lucreze în subsol?”, se întreabă Elena Ivașco.

Potrivit Elenei, în anii 2000, biblioteca era vizitată zilnic de către 500-600 de cititori. Tot ea recunoaște că acum numărul vizitatorilor a scăzut până la 100, „dar aceasta e din cauza erei digitale”.

ZdG a încercat să poarte o discuție și cu Elena Pintilie, directoarea Bibliotecii Naționale. Aflându-ne în biroul său la data de 13 martie, aceasta ne-a recomandat să venim a doua zi pentru o reacție. Reveniți la 14 martie, directoarea a refuzat să discute cu ZdG.

La 10 martie Mitropolia Basarabiei, printr-un comunicat, menționa că „Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei, iar spațiile nefolosite vor avea un regim distinct și vor fi folosite pentru depozitarea fondului de carte al Mitropoliei Basarabiei”.

Așa cum ZdG a constatat că spațiile nefolosite de Biblioteca Națională sunt doar cele de la demisol, ZdG a revenit cu un apel către reprezentanții Mitropoliei Basarabiei.

Totodată, reprezentantul Mitropoliei Basarabiei a accentuat că nu există intenție de a perturba activitatea Bibliotecii Naționale.

„Biblioteca se mută într-un spațiu adecvat, modern, digitalizat”

Poziția Mitropoliei Basarabiei diferă însă de declarațiile făcute de către deputatul Virgiliu Pâslariuc, unul dintre autorii proiectului de lege cu privire la transmiterea blocului 2 al Bibliotecii Naționale către Mitropolia Basarabiei, cu titlul gratuit. Acesta susține că pentru patrimoniul Bibliotecii Naționale deja s-a găsit un alt spațiu.

„Deja s-a găsit un spațiu predestinat Bibliotecii. Noi am găsit mai demult, însă acum am mobilizat fonduri și este deja în derulare procesul de asigurare a condițiilor în ea (în clădire, n.r.) și se finalizează acest proces, cu rectificări bugetare. Nu vă pot spune exact unde se va afla această nouă clădire, pentru că sunt mai multe proiecte la Minister și anume Ministerul trebuie să dea aviz. Nimic nu se întâmplă până când nu avem garanție că va trece Biblioteca. Plus la asta, Mitropolia a spus că este gata să aștepte atât timp cât vor fi finalizate lucrările”, a precizat deputatul.