Jurnalista Viorica Zaharia, redactoră a portalului Moldova Curată, scrie pe MediaGuard.ngo despre plângerea pe care a depus-o la poliție după ce Ministerul Educației, Culturii și Cercetării refuza să-i ofere răspunsuri la două solicitări de informații. În rezultatul plângerii, jurnalista a obținut informațiile solicitate, iar o angajată a Ministerului a fost amendată. Procesul de obținere a informațiilor pe această cale a durat însă mai bine de trei luni, ceea ce a dus la întârzierea publicării anchetelor jurnalistice la care Viorica Zaharia lucra.

„La 10 noiembrie 2020, a doua zi de la învestirea în funcția de ministru al Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a Liliei Pogolșa, portalul MoldovaCurata.md a expediat la Minister două cereri de acces la informație: una îl viza pe fostul ministru, Igor Șarov, și procedura de editare a manualelor, iar a doua – posibile fraude la efectuarea lucrărilor de reconstrucție a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) din Bălți. Cum au decurs lucrurile ulterior, explicăm mai jos.

11 noiembrie 2020. Am dat telefon la Serviciul de Presă al MECC, unde ni s-a confirmat că cererile au fost recepționate și că sunt „în lucru”.

30 noiembrie 2020. Văzând că nu primim nici un răspuns, am expediat un email la MECC, amintind că așteptăm informațiile cerute în cele două cereri.

7 decembrie 2020. Am expediat un alt email la MECC cu următorul conținut: „Astăzi se împlinesc 20 de zile lucrătoare de când portalul MoldovaCurata.md a expediat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării două cereri de acces la informație, cereri care, conform legii, trebuie soluționate în 15 zile lucrătoare. Așa cum, din păcate, mai multe zile la rând nu putem lua legătura cu Serviciul de Presă al Ministerului – nimeni nu răspunde la cele două numere de telefon indicate pe pagina web oficială – pentru a afla care este situația referitoare la aceste cereri, Vă solicităm, pentru a doua oară deja, să ne răspundeți cât mai curând la cererile de acces la informație, întrucât vrem să evităm folosirea pârghiilor legale de sancționare a Ministerului pentru nefurnizarea la timp a informației”. Până în seara zilei, am primit copiile unor documente solicitate în prima cerere, furnizate de Eugen Abașev, specialist Secția Financiar-Administrativă a MECC.

8 decembrie 2020. Am expediat un mesaj prin poșta electronică prin care am cerut restul documentelor din prima cerere și am reexpediat a doua cerere, atenționând Ministerul că la ea (referitoare la CESPA) așa și nu am primit răspuns. Imediat am primit documentele restante și am fost înștiințați, de către Eugen Abașev, că răspunsul la a doua cerere îl pregătește colegul său, Sergiu Buciumaș. L-am sunat pe Buciumaș, care ne-a spus că el „demult” a pregătit răspunsul și l-a dat „la semnare” la șefi. (Investigația realizată pe baza informațiilor cerute în prima cerere poate fi citită aici)

15 decembrie 2020. Am vorbit la telefon cu Doina Gafencu, șefă interimară a Serviciului de presă, care ne-a spus, la fel, că răspunsul e pregătit, urmează să fie semnat și expediat.

22 decembrie 2020. Am expediat un nou mesaj la MECC: „Din păcate, așa și nu am primit răspunsul promis de Dvs încă săptămâna trecută. Vă rog insistent să îmi furnizați informația solicitată de la Ministerul Educației la 10 noiembrie 2020”.

25 decembrie 2020. Am expediat, prin intermediul „Poștei Moldovei”, o plângere la poliție, cerând sancționarea cu amendă, în baza Codului Contravențional și a Legii privind accesul la informație, MECC pentru nefurnizarea răspunsurilor.

Ianuarie 2021. Chiar dacă deja depusesem plângere la poliție, am continuat să sunăm la MECC și să cerem răspunsul. La unul dintre apeluri, Doina Gafencu ne-a spus: „Tot ce pot să Vă spun este că executorul acestui răspuns este dna Olga Șoga, șefa Secției financiar-administrative”. Ne-a dat numărul ei de telefon fix, la care, în următoarele zile, nimeni nu a răspuns. Așa și nu am putut lua legătura cu dna Olga Șoga.

Februarie 2021. Am fost înștiințați de un ofițer de la IP Buiucani, mun. Chișinău, despre faptul că plângerea a fost acceptată.

15 februarie 2021. Am primit răspunsul cerut, la mai mult de 3 luni de la depunerea cererii. S-a întâmplat după ce polițistul Vitalie Vameș a mers la MECC, a anunțat despre existența plângerii și a încercat să găsească persoanele responsabile de pregătirea răspunsului.

1 martie 2021. Am expediat la poliție un mesaj cu explicații suplimentare pe marginea plângerii trimise la 25 decembrie 2020.

3 martie 2021. Autoarea plângerii a fost invitată la sediul IP Buiucani pentru a depune declarație în calitate de parte vătămată în urma acțiunilor MECC. La acel moment poliția stabilise că de nefurnizarea informației ar fi fost vinovată Olga Șoga, șefa Secției financiar-administrative a MECC, care refuzase o dată să se prezinte la poliție, pentru audieri. Ulterior, așa cum am fost informați de către poliție, Olga Șoga a mai fost citată, regulamentar, de două ori, însă nu s-a prezentat la audieri.

24 aprilie 2021. Am fost informați de către IP Buiucani că pe numele Olgăi Șoga a fost întocmit, în lipsă, un proces-verbal și i-a fost aplicată o amendă contravențională în mărime de 29 de unități convenționale, adică 1450 de lei”, a scris Viorica Zaharia.

Viorica Zaharia, redactoră a portalului Moldova Curată și președintă a Consiliului de Presă, pentru Media-Guard