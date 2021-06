Viceprimarul Capitalei Victor Chironda solicită anularea autorizației de demolare a Hotelului Național, semnată în lipsa lui, și cere anchetă de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului. Primarul îi dă replică: „Un viceprimar s-a dat cu părerea, era bine dacă nu lipsea nemotivat la lucru”

Viceprimarul Capitalei Victor Chironda solicită primarului general, Ion Ceban, inițierea unei anchete de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și asupra executorilor care, potrivit lui Chironda, au falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 11 martie curent și „au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborarea a PUD-ului și încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național.”

Tot aici, viceprimarul solicită suspendarea din funcție a arhitectei-șef a orașului, Svetlana Dogotaru, pe perioada desfășurării anchetei de serviciu.

Victor Chironda susține că, în timp ce se afla în concediu, viceprimarul Ilie Ceban a semnat autorizația de demolare a Hotelului Național, lucru pe care el a refuzat anterior să-l facă din motiv că nu exista o decizie finală și aprobată în legătură cu ceea ce urmează să fie construit în locul Hotelului Național după demolare.

În replică, primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut un live pe Facebook în care a făcut un comentariu scurt pe marginea acestui subiect, menționând faptul că „era bine dacă viceprimarul nu lipsea nemotivat zile întregi de la lucru”, declarând și că acesta (Chironda) „are restanțe la capitolul comunicare cu responsabilii de la alte Direcții”.

În context, în cadrul unei conferințe de presă susținută marți, 15 iunie, viceprimarul Victor Chironda a declarat că, pe marginea acestui subiect, „constată o lipsă de profesionalism și responsabilitate din partea Direcției de arhitectură și urbanism care permite beneficiarului să încalce procedurile de elaborare a procedurilor de documentație de urbanism și să inducă în eroare primarul și viceprimarii care trebuie să semneze actele permisive sau constat o tentativă de justifica cu orice preț intenția beneficiarului de a iniția procesul de demolare a Hotelului Național”, solicitând o anchetă de serviciu în acest sens.

„Având în vedere cele expuse am înaintat astăzi la prima oră o notă informativă către primarul general prin care am solicitat, am expus situația și am solicitat suportul în inițierea procedurii de anchetă de serviciu asupra arhitectului-șef al orașului și șefa Direcției Arhitectură și Urbanism, Svetlana Dogotaru, și asupra executorilor care au falsificat procesul verbal al Consiliului urbanistic din 11 martie 2021 și au admis sau au contribuit la încălcarea procedurilor de elaborare a planului urbanistic de detaliu și la încălcarea procedurilor de autorizare a desființării a Hotelului Național. În perioada efectuării anchetei de serviciu, solicit suspendarea din funcție a șefei Direcției Arhitectură și Urbanism, Svetlana Dogotaru pentru prevenirea influențării asupra subalternilor și asupra procesului de anchetă”, a menționat Victor Chironda.