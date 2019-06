Veteranul care a agresat mai mulți reporteri la mitingurile PDM: „Eu am fost contuzionat…”

Veteranul Mihai Balan, președinte al Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, care a agresat o reporteră de la Unimedia, pe 7 iunie curent, susține că, de fapt, încerca să o ajute.

„Am vrut să fac cât mai bine pentru ea. Nu-i secret – eu am fost contuzionat la război, eu am fost comandant, am fost rănit grav. Eu am stat rănit în spital jumătate de an. S-o dus cip-ul ista de aici și… Înțelegeți-ne și pe noi și iertați-ne, dacă am greșit ceva în fața dvs.”, a spus Balan.