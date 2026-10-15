Ministrul Apărării despre drona care a survolat spațiul aerian al R. Moldova pe 15 octombrie: Este al 95-lea caz de acest fel

O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 15 octombrie, timp de opt minute, în raionul Ștefan Vodă. După ședința Guvernului de astăzi, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian național.

Potrivit ministrului, aparatul de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al R. Moldova la ora 1:43, din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă.

La ora 1:51, drona a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre localitatea Starokazacie din regiunea Odesa.

Ministrul Apărării a declarat că incidentul s-a produs în contextul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina și a precizat că aparatul de zbor ar fi aparținut Federației Ruse.