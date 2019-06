Unul dintre consilierii președintelui Dodon, propus în funcția de director adjunct al SIS

După ce a depus jurământul, noul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandr Esaulenco, a înaintat candidatura directorului adjunct al SIS.

Update: Cu 55 de voturi, Artur Gumeniuc a fost numit în funcția de director adjunct al SIS.

Esaulenco a declarat de la tribuna Parlamentului că propune pentru funcția de director adjunct al SIS candidatura lui Artur Gumeniuc, care este consilierul președintelui Igor Dodon în domeniul apărării şi securităţii naţionale, dar și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Artur Gumeniuc a deținut anterior diverse funcții de conducere în cadrul organelor de reglementare a securității statului.

În cadrul ședinței Parlamentului de astăzi, cu votul a 59 de deputați, Alexandr Esaulenco a fost numit în funcția de director al SIS, iar funcția de director adjunct al instituției a rămas vacantă în acest context.