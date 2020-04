Universități din străinătate vor organiza Ziua ușilor deschise în mod virtual, iar TOEFL poate fi susținut de acasă

Circa 75% dintre tinerii care vor să studieze în străinătate nu vor să schimbe această opțiune, în contextul pandemiei de coronavirus, anunță într-un comunicat de presă IntegralEdu, consultantul educațional pentru studii în străinătate. Mai multe universități din străinătate vor organiza virtual Ziua ușilor deschise, iar testările TOEFL IBT de limbă engleză vor putea fi susținute de acasă.

Peste 400 de tineri care își doresc să studieze în străinătate au participat la un sondaj internațional realizat recent. Rezultatele arată că 75% dintre aceștia nu vor să schimbe această opțiune, în contextul pandemiei de coronavirus. 84% se arată foarte îngrijorați în legătură restricțiile privind deplăsările, iar 67% dintre cei care au răspuns la chestionar spun că sunt îngrijorați de faptul că economiile părinților pentru studiile copiilor vor avea de suferit. Mai mult de jumătate dintre ei consideră că actuala criză le va afecta propriul buget.

Tinerii vor putea discuta live cu profesori sau studenți din universitățile din străinătate

În luna aprilie universitățile Swansea, Coventry University, University of Northampton din Marea Britanie, Radboud University și Fontys University of Applied Sciences din Olanda, BIMM Institute Germany dar și alte universități din Europa și Marea Britanie vor organiza Virtual Open Days. Prin intermediul aplicațiilor online sau a site-urilor, tinerii vor putea vizita campusurile, sălile de curs sau laboratoarele. În plus, aceștia vor putea discuta live cu profesori sau studenți de la universitățile respective.

Testările TOEFL IBT de limbă engleză poate fi susținut de acasă

Rețeaua de testări ETS anunță că testările TOEFL IBT de limbă engleză se pot susține de acasă, de la începutul lunii aprilie, în contextul actual noua testare fiind denumită TOEFL iBT® Special Home Edition. Evaluările se vor realiza în fața calculatorului în urma parcurgerii a cinci pași

simpli: asigurarea că există un computer și un mediu în care se poate realiza evaluarea, înregistrarea în platformă, completarea datelor, înțelegerea cerințelor de examinare, obținerea scorurilor în urma evaluării, această testare putând fi susținută de câte ori este necesar.

IntegralEdu este un consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în SUA. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 27 de ani în oferirea de informații elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate,

studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine.