Un an de când primul caz confirmat a pus R. Moldova pe harta COVID. 16 cazuri de infecție – zeci de blindate pe străzile Chișinăului vs 1788 de cazuri – redeschiderea centrelor comerciale

S-a împlinit un an de când primul caz confirmat a pus R. Moldova pe harta COVID, după ce o pasageră de pe cursa Milano – Chișinău a fost preluată direct din Aeroportul Internațional Chișinău și transportată la spital. Ulterior, trendul a fost doar în creștere.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunța pe 7 martie 2020, despre primul caz confirmat la o femeie venită din Italia, în vârstă de 48 de ani.

Reprezentații MSMPS anunțau că persoana a fost preluată de la Aeroport și transportată la spital, fiind în stare de sănătate gravă.

La 10 martie 2020, reprezentanții ministerului anunțau încă două cazuri de infectare cu noul coronavirus, atunci când doi soți de 60 și respectiv 61 de ani, care au revenit din Italia pe 26 februarie și respectiv pe 1 martie, au fost testați pozitiv cu COVID-19.

La 15 martie 2020, în R. Moldova au mai fost confirmate 11 cazuri de COVID-19.

La 16 martie 2020, autoritățile din domeniul Sănătății anunțau că prima persoană tratată de infecația COVID-19 a fost externată din Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.

„Pacienta este o femeie din Chișinău în vârstă de are 60 de ani. Femeia a fost internată timp de 9 zile la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Capitală, iar pe 17 martie curent a primit diagnosticul „vindecată” de COVID-19 și a fost externată”, se arată într-o notă informativă.

La 18 martie 2020, R. Moldova a înregistrat primul deces din cauza coronavirusului. MSMPS anunța printr-o notă informativă, că o femeie de 61 de ani din Bălceana, raionul Hîncești, s-a stins la Spitalul Clinic Republican.

La 23 martie, în R. Moldova au fost confirmate 15 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Tot în acea zi, fostul premier Ion Chicu a anunțat că, Comisia Situații Excepționale a aprobat peste 40 de măsuri suplimentare în legătură cu prevenirea răspândirii de COVID-19 și că urmează să fie implicat și Ministerul Apărării.

La 24 martie, în R. Moldova au fost înregistrate 16 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Bilanțul total – 125 de cazuri. Tot în această zi, zeci de blindate, cu arme și fără, au fost observate pe străzile Chișinăului. La scurt timp, cetățenii au postat fotografii și imagini video în care se arătau indignați de tehnica militară care a fost antrenată pentru patrulare.

În această zi, peste 1 500 de militari și circa 160 de unități de tehnică de asigurare au fost mobilizate pentru a patrula în spațiile publice din R. Moldova, în urma noilor măsuri aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale.

Persoanele cu vârsta de peste 63 de ani nu mai puteau să părăsească domiciliul decât pentru necesități stringente, iar de pe 25 martie se interzicea aflarea persoanelor în spații publice.

La 15 mai, ex-ministra MSMPS, Viorica Dumbrăveanu, a anunțat că purtarea măștilor devine obligatorie în spațiile închise la nivel național începând cu ziua de 16 mai.

La 13 iunie, fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a semnat decretul care stabilea că Armata Națională va fi implicată în acordarea sprijinului necesar autorităților din domeniul ordinii publice în acțiunile de supraveghere a respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Decizia a fost luată în contextul în care numărul de infectare în ultima săptămână a fost cel mai mare, iar autoritățile au impus noi măsuri de prevenire.

La mijlocul lunii mai, în R. Moldova se declară starea de urgenţă în sănătate publică. Localurile de agrement rămân închise, dar se redeschid cabinetele stomatologice și frizeriile.

Spre sfârșitul lunii mai, mai mulți agenți economici din sectorul HoReCa au organizat un protest pașnic în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) fiind nemulțumiți de măsurile restrictive.

Ulterior, mai multe restricții au fost parțial anulate. Treptat se redeschid și centrele comerciale, însă fără cinematografe, restaurante, cafenele și spații de joacă.

Conform datelor furnizate de MSMPS, în toamnă au început să fie înregistrate cazuri de COVID-19, cu peste 1700 de cazuri noi, iar numărul celor răpuşi de virus ajungea la 26 în fiecare zi. Medicii făceau față cu greu numărului mare de pacienți, iar autoritățile au amenajat secții COVID-19 în majoritatea spitalelor din țară și au impus noi măsuri restrictive.

La 5 martie 2021, în R. Moldova au fost înregistrate 1788 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 22 de decese. Tot în această zi, Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a aprobat reluarea activității centrelor comerciale în zilele de sâmbătă și duminică cu respectarea anumitor condiții. Astfel, magazinele vor lucra în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19.

La un an de când în R. Moldova a fost confirmat primul caz de COVID-19, președinta Maia Sandu a declarat că „în condițiile în care boala face ravagii în toată țara și pierdem medici aproape în fiecare zi, vaccinarea este șansa noastră să învingem virusul și să revenim la o viață normală”.

„Din prima clipă a intrării în exercițiul funcției de președintă, am pornit împreună cu echipa mea o campanie activă pentru aducerea vaccinului în Moldova. Donația de vaccinuri promisă de Președintele Klaus Iohannis reprezintă un ajutor foarte mare pentru cetățenii noștri – am putut începe vaccinarea datorită primului lot de vaccin transmis de România. La Bruxelles și Paris am făcut campanie pentru ca UE să pornească un mecanism care să permită mai multe donații de echipamente și vaccin pentru Moldova. E de datoria noastră, a tuturor, să depunem toate eforturile pentru ca să ieșim cu bine din pandemie. Este nevoie în continuare de solidaritate, de speranță, dar și de multă muncă pentru a reuși”, a adăugat președinta.