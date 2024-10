UE afirmă că votul din R. Moldova a avut loc în condițiile unei „ingerințe fără precedent” din partea Rusiei

Uniunea Europeană a declarat luni că votul la referendumul din R. Moldova privind aderarea la blocul comunitar și alegerile prezidențiale au fost marcate de „interferența și intimidarea fără precedent” din partea Rusiei, transmite agenția AFP, citată de G4Media.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis felicitări cetățenilor moldoveni și Maiei Sandu.

Congratulations to the people of Moldova and to you, @sandumaiamd



You’ve done it again!



In the face of Russia’s hybrid tactics, Moldova shows that it is independent, it is strong and it wants a European future! https://t.co/R9v95YnHh7