„Ucraina va învinge! Pacea va învinge!”. Mesajul președintei Maia Sandu la un an de război

La un an de război în Ucraina, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. În mesajul său, Sandu spune că „Ucraina va învinge!”, în războiul cu Rusia, iar „Moldova va trăi în pace, alături de Ucraina victorioasă, în familia țărilor europene, libere”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit poporului ucrainean pentru rezistența în fața armatei ruse și a promis că va face totul pentru ca Ucraina să învingă în acest an.

Îndurăm toate amenințările, bombardamentele, rachetele de croazieră, dronele kamikaze, întunericul, frigul. Suntem mai puternici. A fost un an de reziliență. Un an al grijii. Un an al curajului. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an al unității. Un an al invincibilității. Rezultatul principal al acestui an este faptul că am rămas pe poziții. Nu am suferit o înfrângere. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a câștiga în acest an”, a transmit Zelenski în mesajul adresat poporului Ucrainean, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina.