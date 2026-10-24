Trafic intens la Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Punctele alternative recomandate de autorități

La punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal recomandă călătorilor să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Costești, Leova și Cahul.

Potrivit informațiilor publicate de cele două instituții, pentru fluidizarea traficului, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și au aplicat procedura REVERS.

Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal precizează că utilizarea punctelor de trecere alternative contribuie „la echilibrarea fluxului de trafic și la reducerea timpilor de așteptare pentru toți participanții la traficul transfrontalier”.