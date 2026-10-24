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Motorina și benzina, mai ieftine în weekend. Cât vor costa carburanții între 24 și 26 octombrie?

Sursa: ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 24-26 octombrie.

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Astel, pentru al treilea weekend din octombrie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

  • 32,45 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( – 27 bani);
  • 35,88 lei/litru – pentru motorina standard (- 2 bani).
Sursa: anre.md
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