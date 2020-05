Topul raioanelor care au înregistrate cele mai puține cazuri de infecție cu Covid-19. Implicarea presei și donațiile din diasporă – principalele motive invocate de autorități

Patru cazuri confirmate cu Covid-19 au fost înregistrate, până marți, 19 mai, în raionul Șoldănești, fiind unitatea teritorial-administrativă din țară cu cele mai puține cazuri confirmate. În total, în șapte raioane ale R. Moldova au fost înregistrate mai puțin de 20 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, în timp ce Chișinău este lider la capitolul infectări, înregistrând 1965 de cazuri. Practic, fiecare a treia persoană infectată cu noul cononavirus este din Capitală.

Ziarul de Gardă a analizat datele furnizate de către autorități și a elaborat un top al raioanelor din R. Moldova în care s-au înregistrat cele mai puține cazuri de infecție cu Covid-19. Am discutat cu autoritățile locale din câteva dintre aceste raioane pentru a afla cum a fost gestionată situația și ce n-au făcut sau au făcut diferit autoritățile de acolo față de alte raioane, pentru a preveni sau a menține un număr scăzut de îmbolnăviri cu noul coronavirus.

Participarea și implicarea presei, donațiile făcute de către diasporă și unele măsuri adiționale sunt câteva dintre instrumentele cu ajutorul cărora autoritățile raionale spun că au reușit să gestioneze lupta cu Covid-19.

Șapte raioane au mai puțin de 20 de cazuri de COVID-19 confirmate

Până acum, în șapte raioane au fost înregistrate mai puțin de 20 de cazuri de infecție cu noul coronavirus.

Șoldănești – 4 cazuri

Leova – 6 cazuri

Briceni – 11 cazuri

Cimișlia – 14 cazuri

Nisporeni – 17 cazuri

Grigoriopol – 19 cazuri

Cantemir – 20 de cazuri

Soldănești – 4 cazuri de infecție cu Covid-19

Raionul Șoldănești este cap de listă. Este raionul care a înregistrat cele mai puține cazuri de infecție cu Covid-19, toate fiind înregistrate aprope de sfârșitul perioadei stării de urgență instituită în R. Moldova, susțin autoritățile raionale.

În raionul Șoldănești, care are o populație de 36.743 de locuitori, conform datelor statistice, au fost înregistrate doar 4 cazuri de infecție cu Covid-19. Potrivit autorităților locale, două dintre cele patru persoane diagnosticate cu noul coronavirus au doar viza de reședință în raionul Șoldănești. Unul dintre pacienți este internat încă de dinaintea izbucnirii pandemiei de Covid-19 într-o instituție medicală din capitală, iar al doilea pacient cu viza de reședință într-o localitate din raionul Șoldănești, este lucrător medical, locuiește și activează în cadrul unei instituții medicale din capitală și s-a infectat cu Covid-19 la locul de muncă.

În acest moment, doar două persoane din raionul Șoldănești sunt diagnosticate cu Covid-19 și internate la Spitalul raional Șoldănești.

„A fost o perioadă de timp, foarte mult timp, în care nu am avut niciun caz în raionul Șoldănești. Noi avem doar două persoane din raion care sunt bolnave de Covid-19. Celelalte două persoane infectate sunt tot din raionul nostru, au viza de reședință în raionul Șoldănești, dar nu stau de mult timp aici”, a declarat Nicolae Mândru, președintele raionul Șoldănești, pentru ZdG. Acesta a precizat că „succesul” înregistrat în raion se datorează „faptului că populația a reacționat la chemarea autorităților”.

„Am avut mare noroc față de alte raioane”

Nicolae Mîndru, președintele raionului Șoldănești

„Populația din raionul Șoldănești a reacționat la chemarea Comisiei republicane pentru Situații Excepționale și la chemarea Comisiei raionale Situații Excepționale, au stat cât mai mult acasă. Au fost mai responsabilii locuitorii, dar și primarii, preoții și toți factorii de decizie din raion. Ne-am unit forțele, unul singur nu face nimic, nici președintele, nici primarul. Noi toți ne-am unit forțele și am informat populația, le-am comunicat că trebuie să respectăm toate regulile și măsurile pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Poate am avut și mare noroc față de alții. Nu am făcut ceva ieșit din comun, pur și simplu toate forțele le-am unit și ne-am făcut meseria”, ne-a comunicat președintele raionul Șoldănești, Nicolae Mândru.

Măsurile „speciale” întreprinse de autoritățile din Șoldănești

Autritățile raionale susțin că au întreprins și unele măsuri adiționale, pe care le-au considerat necesare în unele perioade pentru a preveni răspândirea infecției de Covid-19 în raion.

„În zilele de joi, sâmbătă și duminică au fost organizate filtre de către Inspectoratul de Poliție Șoldănești, prin care am limitat complet accesul populației pe drumuri.

Din prima zi, am informat populația despre riscurile existente. Mai mulți medici au venit în fața populației, în fața consilierilor, în fața primarilor și au vorbit despre riscurile acestei pandemii. Am avut sute de locuitori care au revenit de peste hotare în această perioadă. Practic toți au înțeles că trebuie să se autoizoleze timp de 2 săptămâni, au coordonat cu medicul și primarul din localitățile de baștină. Cei mai mulți au venit deja conștienți de acțiunile pe care urmau să le întreprindă. În unele cazuri se duceau polițiștii și monitorizau dacă persoanele respectă regimul de autoizolare, le telefonau medicul de familie și primarul”, ne-a mai relatat președintele de raion.

În contextul în care starea de urgență instituită în R. Moldova a expirat, iar unele restricții expiră treptat, autoritățile din raionul Șoldănești anunță că „nu se relaxează deloc”.

„Nu ne relaxăm deloc. Parțial, așa cum ni se recomandă la nivel republican, unel acțiuni au fost reluate, dar în continuare vom continua să păstrăm distanța socială și să respectăm măsurile de protecție, fără nicio excepție. Piața din raion este deschisă, dar doar cu păstrarea distanței și pot activa în cadrul pieței doar comercianții din raionul Șodănești, fără accesul altor persoane”, a conchis Nicolae Mîndru.

Leova – 6 cazuri de infecție cu Covid-19

Leova este al doilea raion cu cele mai puține cazuri de infecție cu Covid-19 înregistrate până acum. Cu o populație de 44.702 de locuitri, în raionul Leova sunt înregistrate, până marți, 19 mai, șase cazuri de infecție cu Covid-19.

Autoritățile locale de la Leova ne-au comunicat că, încă de la începutul apariției cazurilor de Covid-19 în R. Moldova au întreprins toate măsurile necesare pentru a preveni riscul de contaminare.

Leovenii din Diasporă au făcut donații

Contactat de către ZdG, primarul de la Leova, Alexandru Bujorean, ne-a comunicat că primul lucru pe care l-au făcut autoritățile, imediat după instituirea stării de urgență, a fost lansarea unei campanii de colectare a fondurilor. Astfel, primii bani adunați, autoritățile locale, până la primirea resurselor din partea statului, i-au redirecționat pentru dotarea instituțiilor medicale din Leova.

Alexandru Bujorean, prima de Leova

„Noi am acționat destul de responsabil din prima perioadă de declarare oficială a stării de urgență, a pandemiei. Am lansat o campanie de colectare de fonduri de la băștinații noștri din diasporă.

Primele resurse colectate le-am direcționat spre procurarea echipamentelor de protecție, dezinfectanților, măștilor cu care am mers la instituțiile medicale până a primi careva dotări și donații de la instituțiile de stat, instituțiile medicale din Leova le-au primit de la noi”, ne-a comunicat Alexandru Bujorean, primar de Leova.

Seturi alimentare, repartizate vârstnicilor și familiilor cu mulți copii

Tot primarul de la Leova ne-a comunicat că pentru prevenirea expunerii unor persoane din grupurile de risc, printre care vârstnicii, dar și persoanele cu unele probleme de sănătate, au fost împărțite la domicilii mai multe seturi alimentare. Astfel, potrivit alesului local, a fost limitat accesul în spațiile publice.

„Concomitent, încă de la început am mers la locuitorii din categoria de risc, mă refer la vârstnici, la persoanele cu alte afecțiuni de sănătate, la persoanele care provin din familii social-vulnerabile, familii cu mulți copii, și am repartizat, împreună cu suportul pe care l-am primit de la consiliul raional, dar și de la leovenii din disporă, am repartizat peste 340 de seturi alimentare. Seturi destul de consistente, care conțineu necesarul pentru o familie timp de o săptămână, două. Ne-am asigurat că să aiba toata lumea alimente. Atunci, am rugat ca în toată această perioada să nu circule, să nu plece la alimentare, să se alimenteze din ceea ce le oferim noi, fără a se expune altor riscuri. Pe parcursul acestei perioade, piețile comerciale au fost închise, toate localurili de agrament au fost închise. Medicii, polițiștii și angajații Primăriei am monitorizat și monitorizăm permanent persoanele care se întorc de peste hotare, ca să fie respectată carantina de 14 zile. Pe lângă măsurile pe care le-am anunțat, am luat și măsurile standard recomandate de CSE, au fost respectate întocmai”, ne-a mai comunicat primarul de la Leova

Cimișlia – 14 cazuri de infecție cu Covid-19

Cimișlia este un alt raion din topul celor șapte raioane în care până acum au fost înregistrate cele mai puține cazuri de infecție cu Covid-19.

În raionul Cimișlia, care conform datelor statistice are o populație de 49.299 de locuitori, sunt înregistrate 14 cazuri de infecție cu Covid-19.

Potrivit autorităților raionale, comunicarea dintre autoritățile locale, implicarea instituțiilor mass-media și acțiunile întreprinse promt de către autorități au avut un rol important în gestionarea situației din raionul Cimișlia.

Celule de criză și grupuri pe rețele pentru comunicare rapidă între factorii de decizie

Contactat de către ZdG, președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, ne-a comunicat că inițial, pe lângă Comisia Situații Excepționale din raion, au fost formate mai multe celule de criză, responsabile de monitorizarea, adoptarea și implementarea acțiunilor imediate, în dependență de necesitățile existente în fiecare regiune a raionului.

Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia

„Noi imediat am instituit o Comisie a Stării de Urgență, care ea practic în fiecare zi de la instituire, avea loc. S-a acomodat după situația care era și informația care apărea din raion. Am format mai multe celule de criză, care foarte bine între ele comunicau cu celelalte servicii și noi primeam și dimineața și seara informații veridice începând de la frontieră până la Consiliu, ajungea în aceeași zi.

Am conlucrat cu primarii, am format grupuri pe mai multe rețele sociale. Am creat un grup pe viber cu primarii aparte, cu Comisia Situații Excepționale aparte, un alt grup cu celula anti-criză aparte. Aici, din secundă în secundă eram puși la curent cu ce se întâmplă și ce măsuri trebuie luate în regim de urgență. Agenția de Sănătate Publică a fost în strânsă colaborare cu noi în teritoriu”, ne-a comunicat președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu.

Acces liber și imediat pentru presă la ședințele Comisiei Situații Excepționale din raion

Președintele raionului Cimișlia ne-a mai comunicat că presa locală a avut un rol direct și important în procesul de informare al locuitorilor din Cimișlia. Autoritățile raionale susțin că presa a avut acces direct și liber la toate ședințele CSE din teritoriu, unde au fost expuse toate problemele cu care se confruntau oamenii, dar și măsurile care urmau a fi întreprinse. Astfel că, decizile luate de către autorități au ajuns, prin intermediul presei, direct la populația din Cimișlia, susține Olărescu.

„Vreau să mulțumesc celor de la Media TV pe care o avem în teritoriu și care ne-au ajutat extrem de mult să comunicăm cu oamenii, să informăm populația. Prin intermediul lor puteam transmite informații actualizate populației. Reprezentanții instituției media participă la orice ședință a Comisiei Situații Excepționale, astfel că, transparent, populația din raion auzea absolut orice problemă care apărea și soluțiile sau măsurile care urmează a fi luate. Noi am luat așa tactică – să nu tăinuim, să expunem problemele. Fiecare problemă este problema tuturor. Atunci, populația se sensibiliza și chiar pe alocuri era puțin mai în panică, dar panica aceasta într-un fel ne-a ajuta să fie reticență, adică să stea izolați la domiciliu”, ne-a comunicat președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu.

Broșuri și bannere cu informații despre prevenirea infecției cu Covid-19, repartizate în raion

Președintele raionului Cimișlia susține că o altă măsură care a contribuit la prevenirea răspândirii cazurilor de infecție cu Covid-19 este și acțiunea de informare a oamenilor pe care autoritățile au implementat-o în localitățile din raion.

„Pompierii și salvatorii au mers în teritoriu cu difuzoare pe mașini, au atenționat în fiecare sat despre pericolul de infecție, măsurile care trebuie respectate, au informat oamenii. S-au distribuit diferite broșuri, bannere cu măsurile de protecție care trebuie luate. A fost un volum enorm de lucru. Toate măsurile și acțiunile au fost importante”, a menționat Mihail Olărescu.

„Infecția cu Covid-19 a venit în Cimișlia din raioanele vecine”

Între timp, autoritățile de la Cimișlia susțin că infecția cu Covid-19 a ajuns în raion din alte raioane vecine.

„Pot să mai apară câte un caz, două de suspecții, atunci noi îi internăm. Problema pe care o avem acum este că infecția a venit din raionele vecine. Adică, spitalul raional Cimișlia fiind unul activat pentru tratarea pacienților cu Covid-19, primește pacienți din alte raione. Astfel că, avem internați preponderent mai mulți pacienți din alte raioane, sunt mai mulți pacienți din Basarabeasca și Ceadîr-Lunga decât din Cimișlia”, a mai declarat președintele de raion.

Ștefan-Vodă, Cahul sau Bălți – cu peste 220 de cazuri de infecție cu Covid-19, iar în Soroca – peste 400

În timp ce în unele raioane din R. Moldova sunt înregistrate mai puțin de 20 de cazuri de infecție cu Covid-19, în raione precum Ștefan-Vodă, Cahul sau Bălți sunt peste 200 de cazuri înregistrate în fiecare raion. În raionul Soroca numărul de cazuri de Covid-19, înregistrate în acest moment, a ajuns la 420. În Soroca au izbucnit anterior mai multe focare de infecție cu Covid-19, unele localități fiind plasate în carantină totală.

Regiunile în care, în acest moment, sunt înregistrate cele mai multe cazuri de infecție cu Covid-19:

Chișinău – 1.965 de cazuri

Soroca – 442 de cazuri

Tiraspol – 347 de cazuri

Ștefan Vodă – 290 de cazuri

Cahul – 269 de cazuri

Bălți – 237 de cazuri

Autoritățile din raioanele afectate cel mai mult de Covid-19 susțin că au respectat toate normele, acțiunile și măsurile anunțate de către autoritățile centrale, așa cum au făcut-o și autoritățile din raioanele în care sunt înregistrate mai puține cazuri.

ZdG a discutat cu directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, pentru a ne comunica care sunt posibilele cauze cu privire la numărul de îmbolnăviri, în unele raioane – scăzut, iar în altele – ridicat și dacă deciziile adoptate și măsurile „speciale” întreprinse, separat, de autoritățile raionale au avut vreun rol în procesul de gestionare a situației în respectivele raioane.

„În unele raioane mult timp nu a existat niciun caz, iar ulterior a venit valul de infecții”

„Dacă infecția pornește, se răspândește rapid. În unele raioane mult timp nu a existat niciun caz de infecție. Inițial, Ceadîr-Lunga a fost unul dintre raioanele cu cele mai puține cazuri, dar acum are peste 100 de cazuri, unele cazuri au fost despistate la o fabrică din regiune, altele din spital, altele aduse și acum sunt înregistrate zeci de cazuri. E un fenomen „Italia”, nordul Italiei era depășit de infecții, iar centrul și sudul nu aveau niciun caz.

Nicolae Furtună, director ANSP

Cum poate autoritatea, președintele raionului X să schimbe situația? Autoritățile nu au nimic aici. Este legitatea procesului epidemic. Este legitate. Unele sate uitate și în care nu merge nimeni, există șanse reale, ca în unele localități mici, unde nu prea circulă lume să nu înregistreze cazuri de infecție pe parcursul epidemiei. Iarăși revenim la cazul Italiei, ei au avut niște localități, în epicentru, acolo la nord, unde nu s-au înregistrat cazuri de infecție, sau unele foarte puține. Asta din cauza că populația de acolo a fost ruptă de cealăltă lume, iar pe de altă parte ei au respectat ce li s-a propus”, ne-a comunicat directorul ANSP, Nicolae Furtună.

„De noi depinde ce va fi mai departe și câte cazuri se vor mai înregistra”

Tot directorul ANSP ne-a comunicat că pentru evitarea contaminării cu Covid-19 și răspândirii noului coronavirus, este necesar de respectat cu strictețe, în continuare, măsurile de protecție.

„De noi depinde ce urmează să se întâmple. De noi, de fiecare în parte depinde. Ca specialist am spus să respectăm regulile anunțate, să purtăm mască, să păstrăm distanța, să punem mănuși, să ne spălăm des pe mâini și să stăm acasă în continuare. Dacă oamenii nu o să asculte, răspândirea cazurilor va fi inevitabilă”, a mai menționat directorul ANSP.

În R. Moldova pe 15 mai a expirat stare de urgență instituită pe 16 martie de către autoritățile de la Chișinău, în legătură cu pandemia de Covid-19. Odată cu ea, au expirat și unele restricții, iar altele urmează să fie ridicate după 30 iunie.

În R. Moldova au fost confirmate până marți, 19 mai, 6340 de cazuri cu persoane infectate cu coronavirusul de tip nou, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.508 au fost declarate vindecate și externate. 221 de persoane au murit.