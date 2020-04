Testarea pentru COVID-19 la domiciliu: Medicii povestesc cum au fost instruiți, care este procedura și ce echipament au în dotare

La ordinul ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), recent a început testarea persoanelor la COVID-19 în condiții de domiciliu. Astfel, persoanele cu simptome ușoare, care nu necesită a fi internate în spital, sunt testate acasă de către echipele mobile de specialiști. În timp ce unii medici de familie s-au arătat nemulțumiți de această inițiativă, declarând că există risc major de infectare, conducătorii unor centre a medicilor de familie din teritoriu ne-au spus că dispun de echipamentul necesar pentru protecție și ne-au povestit în ce condiții are loc testarea pacienților.

Pentru punerea în practică a procesului de testare a pacienților la domiciliu au fost create la nivel de Centre de Sănătate raionale/Centre ale Medicilor de Familie/Asociații Medicale Teritoriale, echipe mobile de prelevare a probelor biologice de la pacienții care întrunesc criteriile definiției de caz suspect COVID-19, încadrați în tratament la domiciliu, din teritoriul de deservire a raionului/sectorului din municipiu.

„Noi am început să ne pregătim încă când a apărut ordinul de la MSMPS. Ne-am întrunit, am făcut instruirile necesare și de pe 21-22 deja am preluat primele probe”, ne-a spus Ludmila Capcelea, şefa Centrului de Sănătate Cimişlia.