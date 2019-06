Taţii vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru a cere indemnizaţia paternală

Termenul în care tatăl copilului nou-născut poate să depună cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale a fost extins până la 2 luni de la naşterea copilului. Modificarea intră în vigoare la 1 iulie 2019. Potrivit Codului Muncii, tatăl beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului.

Pentru a beneficia de indemnizaţie, tatăl, trebuie să confirme stagiul total de cotizare de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului. De asemenea, trebuie să confirme că a avut un venit asigurat în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului şi i s-a acordat la toate unităţile în care activează, la cerere, concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului.



Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale poate fi depusă şi în format electronic, prin intermediul paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md), prin serviciul electronic e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii. De asemenea, cererea poate fi depusă la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază.

Indemnizaţia paternală se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi. Baza de calcul a indemnizaţiei constituie 100% din venitul mediu lunar, care se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat la toate unităţile în care beneficiarul desfăşoară activităţi la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele trei luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.



Angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

Citeşte şi :