Suportul financiar oferit de USAID va fi majorat cu 29 milioane de dolari

Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, și adjunctul administratorului Biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, au semnat astăzi, 8 iulie, două scrisori prin care se confirmă intenția de a mări contribuția la acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare cu valoarea de 29 de milioane de dolari.

Potrivit Maiei Sandu, banii oferiți de poporul american vor fi utilizați pentru proiectele de bună guvernare, pentru turism, pentru domeniul tehnologiilor informaționale dar şi în domeniul mass-media.

La rândul său, adjunctul Administratorului Biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, a declarat că SUA vor continua să contribuie la dezvoltarea economică a R. Moldova.