„Să vedem ce va spune Putin”. Steve Witkoff se îndreaptă spre Rusia, pentru a discuta noile propuneri de pace prezentate în cadrul întâlnirii cu Zelenski de la Oslo

Miercuri, 21 octombrie, reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se îndreaptă spre Rusia pentru a purta negocieri privind încetarea războiului din Ucraina. Vizita va avea loc a doua zi după întâlnirea cu Vladimir Zelenski de la Oslo, unde președintele ucrainean a adus câteva propuneri noi, pe care Witkoff urmează să le transmită autorităților ruse, scrie BBC.

Se preconizează că Witkoff se va deplasa la Sankt Petersburg, unde s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin.

Marți, 20 octombrie, Zelenski a purtat discuții cu Witkoff la Oslo. La întâlnire au participat, de asemenea, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Støre, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Jared Kushner, un alt trimis special al lui Trump și ginerele acestuia, s-a alăturat summitului prin videoconferință.

„Avem câteva idei clare despre cum să ajungem la pace. Suntem uniți cu partenerii noștri europeni în aceste eforturi. Ne-am dori ca americanii să le transmită aceste idei rușilor”, a declarat Zelenski în cadrul conferinței de presă de după negocierile de la Oslo.

Zelenski a adăugat că, în continuare, se străduiește să organizeze o întâlnire trilaterală la care să participe președinții Ucrainei, SUA și Rusiei, unde, în opinia sa, s-ar putea discuta cele mai complexe probleme, inclusiv cele teritoriale. Oficialii de la Kremlin au afirmat în repetate rânduri că Putin ar putea să se întâlnească cu Zelenski doar la Moscova, dar Ucraina respinge o astfel de propunere.

În ultimii doi ani, Whitcoff și Kushner s-au deplasat în repetate rânduri în Rusia. Ultima astfel de vizită a avut loc la începutul lunii septembrie, după care cei doi reprezentanți speciali ai președintelui SUA s-au deplasat pentru prima dată la Kiev. Ulterior, Trump și Putin au purtat o convorbire telefonică și au discutat despre posibile căi de a pune capăt războiului.

În ciuda tuturor acestor eforturi diplomatice, nu s-a reușit încă să se înregistreze vreun progres tangibil pe calea către pace. Rusia continuă să insiste asupra retragerii trupelor ucrainene din Donbas, chiar și din acele zone pe care nu a reușit să le ocupe. Ucraina consideră acest lucru inacceptabil și afirmă că, în ultimele luni, a reușit să elibereze unele teritorii capturate de Rusia.

Funcționarii ruși au afirmat în repetate rânduri că intenționează să-și atingă toate obiectivele invaziei, printre care Moscova includea nu doar chestiuni teritoriale, ci și concesii politice din partea Ucrainei, precum schimbarea statutului limbii ruse, renunțarea la aderarea la NATO și statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Patriarhiei Moscovei.

Pe măsură ce relațiile SUA cu Ucraina s-au înrăutățit, Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, vizând în special centralele electrice și furnizorii de combustibil, în ciuda apelului lui Trump către ambele părți de a-și proteja reciproc sistemele energetice.