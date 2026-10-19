StratCom: Cum a circulat falsul despre fabrica de drone ce ar fi construită în secret?

Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a explicat cum s-a viralizat ideea privind o fabrică de drone în R. Moldova, susținută public de primarul capitalei, Ion Ceban, dar negată de Guvern.

Conform autorității, în zilele de 16 și 17 octombrie, „actori maligni au susținut, fără ca să prezinte vreo dovadă, că autoritățile ridică în secret o fabrică de drone”. Narațiunea a fost lansată sub forma unei întrebări, care permite autorilor să evite responsabilitatea.

„În scurt timp, 13 conturi de Telegram, dintre care patru ale Sputnik Moldova, altele fiind asociate, au publicat 21 de postări la acest subiect. La trei ore distanță, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a descris Republica Moldova drept un poligon de testare occidental anti-rus. Falsul a fost propagat într-un moment de intensificare a incidentelor de încălcare a spațiului aerian al țării noastre de către dronele rusești, șapte în perioada 10 – 16 octombrie. Într-un moment în care subiectul era intens mediatizat și discutat public, actorii maligni au urmărit să introducă narațiuni false în spațiul nostru informațional și să promoveze agenda unor actori străini. Acest caz alimentează narațiunea rusă privind „militarizarea Republicii Moldova” și încearcă să creeze confuzie între un fals și incidentele reale de încălcare a spațiului aerian de către dronele rusești. Calificarea acestor incidente reale drept „isterie” poate contribui la subminarea încrederii oamenilor în avertismentele oficiale privind securitatea spațiului aerian. Intervalul scurt dintre primele comentarii lansate de actorii maligni și amplificarea masivă a subiectului, numărul de conturi implicare și viteza de propagare a falsului indică mai curând o amplificare coordonată, decât o reacție spontană”, a atenționat StratCom.

Vineri, 16 octombrie, primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care a solicitat guvernării „să iasă imediat public și să spună oamenilor dacă e adevărat că fabrica de drone este pe teritoriul Chișinăului și că deja este pregătită locația și se lucrează”.

„Drone și încă o dată despre producția de drone. Din informațiile pe care le-am, este faptul că deja se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebare către autorități: Este adevărată această informație? Dacă da, în bază la ce? Dacă da, cine sunt cei care instalează și de ce se întâmplă acest lucru?”, a spus primarul într-un clip publicat pe Facebook.

La scurt timp, Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a venit cu un comentariu referitor la „unele manipulări aruncate în spațiul public”.