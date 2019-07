Organizații ale societății civile cer Referendum privind soarta Stadionului Republican

Reprezentanți ai societății civile din R. Moldova spun că legea transferului oneros a Stadionului Republican Ambasadei SUA în Moldova a fost adoptată fără respectarea principiilor de transparență și fără discutarea soluțiilor posibile cu societatea civilă. În context, aceștia vin cu o scrisoare deschisă prin care se cere anularea deciziei de alocare și vindere a terenului pe care se află Stadionul republican către ambasada SUA și organizarea unui referendum consultativ cu cetățenii pentru identificarea celei mai bune idei de revitalizare a acestui loc.

Stadionul Republican a fost un stadion multifuncțional din Republica Moldova, deschis în 1952. În 2007, Stadionul Republican a fost demolat, întrucât nu mai corespundea criteriilor de desfășurare a meciurilor.