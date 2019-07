Serghei Răilean, eliberat din funcția de șef al Agenției Servicii Publice

Directorului Agenţiei Servicii Publice (ASP), Serghei Răilean, pleacă din funcție începând cu data de 25 iulie. O decizie în acest sens a fost votată astăzi, 10 iulie, de membrii cabinetului de miniștri.

Serghei Răilean a fost numit director al ASP în 2017. A deținut funcția de director general la ÎS „Registru”. Cariera profesională din ultimii 9 ani a lui Serghei Railean a fost strâns legată de numele fostului premier, Pavel Filip. În 2006 Railean a fost numit director financiar la „Tutun-CTC” SA, societate la care, din 2008, Pavel Filip a fost director general.

În 2011, după ce Pavel Filip devenise Ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serghei Railean a fost numit în funcţia de Director general al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, instituție care era în subordinea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor condus atunci de Filip. Când Filip a ajuns prim-ministru al R. Moldva, Railean a fost desemnat director al noii agenții din subordinea Guvernului, respectiv a lui Pavel Filip.

Numele lui Sergiu Răilean apare și în incidentul de la vânătoarea ilegală din „Pădurea Domnească”. Sorin Paciu a fost rănit mortal la o vânătoare care a avut loc în Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” pe 23 decembrie 2012. La acea vânătoare au participat mai mulţi funcţionari de rang înalt, printre care procurorul general de atunci, Valeriu Zubco, precum și directorul ASP, Sergiu Răilean, demis astăzi de către Guvern, care și-a păstrat postul intact după incident.

