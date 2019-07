Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, a demisionat

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi cerera de demisie a șefului Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, care și-a depus anterior dosarul în concursul pentru șefia Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Deși dosarul său a fost acceptat în concursul pentru șefia IGP, acesta nu a trecut de proba scrisă.

Fredolin Lecari a ocupat funcția de șef al IGPF din 28 septembrie 2016. Acesta și-a început cariera în 2002, fiind anchetator penal interimar pentru cazuri excepţionale al Inspectoratului de Poliţie Chişinău. După un an. în acest fotoliu și alți doi ani drept inspector de sector în Chișinău, Lecari ajunge specialist principal în cadrul Direcției relații internaționale și integrare europeană a MAI. Peste alți doi ani, în 2008, preia șefia Direcției respective, iar în 2013 este numit șef al Centrului cooperare polițienească internațională al IGP, funcție pe care o exercită până la numirea în fruntea Poliției de Frontieră. Din 2017, Lecari este membru al Comitetului Executiv al INTERPOL, delegat pentru Europa.

Ziarul de Gardă a scris anterior că pe parcursul carierei sale în structurile de stat, potrivit actelor oficiale, Fredolin Lecari a reușit să achiziționeze o mașină, două apartamente și două terenuri agricole. În 2018, potrivit actului de avere și interese depus la ANI, Fredolin Lecari, fiind la șefia Poliției de Frontieră, a fost remunerat cu un salariu mediu lunar de 19,4 mii de lei. 300 de mii de lei i-ar fi încasat din vânzarea unui automobil de model Volkswagen, fabricat în 2013, pe care îl conducea din 2015. Respectiv, la început de 2019, în momentul depunerii declarației, Fredolin Lecari nu avea în garaj decât un Volkswagen fabricat în 1983.

La capitolul imobile, pretendentul la șefia IGP indică două apartamente: unul de 98,6 m.p., obținut în 2005 în baza unui contract de investiții, care ar avea o valoare cadastrală de 611 mii de lei, și altul, de 36,4 m.p., care ar valora 86 de mii de lei, achiziționat în 2015. Din 2008, Lecari deține două terenuri agricole cu suprafața totală de 0,22 hectare, pentru care a plătit 20 de mii de lei. Acesta nu a indicat însă terenurile decât în declarația de avere pentru 2014. Din 2017, Lecari declară că familia sa deține o cotă parte de 30% la SRL „Tricost Textil”,fondată în 2004, care are printre genuri de activitate nelicențiate comerțul îmbrăcămintei, încălțămintei și accesoriilor. În ultimii doi ani, polițistul nu indică vreun venit din activitatea SRL-ului.