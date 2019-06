Sandu: „În 3 zile vor fi evaluate pagubele în legătură cu blocul avariat de la Otaci.” Când urmează să fie demolată clădirea

Persoanele care au rămas fără locuinţe în urma prăbuşirii blocului locativ din Otaci, raionul Ocniţa, vor primi resursele financiare necesare, astfel încât să li se acopere pagubele suferite şi să aibă un loc de trai cât mai curând. Despre acest lucru au anunțat astăzi Prim-ministrul Maia Sandu și Ministrul Vadim Brânzan, aflându-se într-o vizită de lucru la Otaci.

Potrivit şefului IGSU, clădirea este monitorizată non-stop, iar lucrările de demolare a blocului vor începe de mâine.

Totodată, Ministrul Econimiei şi Infrastructurii, Vadim Brânzan, a dat asigurări că Ministerul condus de acesta va depune tot efortul pentru a ajuta familiile care au avut de suferit.

În seara zilei de 19 iunie a fost avariat un bloc de locuit cu 9 etaje din oraşul Otaci, Ocniţa. Cei 46 de oameni, inclusiv 11 copii, au fost evacuaţi înainte de producerea incidentului, astfel victime nu au fost înregistrate.