Tema restricțiilor de circulație în traficul rutier internațional pentru mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene a fost discutată în ședința de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și a experților din cadrul grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, cu participarea exponenților mediatorilor și a observatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

În context, autoritățile de la Chișinău au solicitat Tiraspolului informații cu privire la procesul de înmatriculare cu plăcuțe neutre.

Potrivit Biroului de reintegrare, obiect al dialogului a constituit tema autovehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în contextul asigurării participării acestora în traficul rutier internațional.

„Chișinăul a subliniat că este necesară o soluție rapidă cu caracter umanitar pentru oamenii și unitățile de transport de pe malul stâng care traversează hotarul moldo-ucrainean. În acest sens, partea moldovenească a enunțat necesitatea prezentării de către Tiraspol a listelor cu detaliile corespunzătoare despre situația unităților de transport vizate, iar informațiile furnizate urmează a fi examinate minuțios de către autoritățile relevante ale Republicii Moldova, inclusiv prin canalele de cooperare bilaterală moldo-ucraineană, cu organizarea evaluărilor corespunzătoare, în vederea identificării unor soluții. La fel, la masă au figurat aspecte referitoare la funcționarea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or. Tiraspol și or. Rîbnița, probleme curente în activitatea acestora, dinamica documentării cu plăci și cu certificate de înmatriculare de model neutru a unităților de transport ce cad sub incidența mecanismelor agreate în negocieri (6060 de autovehicule fiind documentate, în prezent), acțiuni întreprinse și ce urmează a fi luate de către specialiștii de profil în vederea generării soluțiilor tehnice, eficientizării proceselor, sporirii randamentului activității și oferirii posibilității unui număr mai mare de solicitanți de a beneficia de oportunitățile oferite de mecanismele existente”, se menționează în comunicat.