Regia Transport Electric intenționează să procure 50 de troleibuze rulate: Capitalul social al întreprinderii, majorat cu 35 de milioane de lei

Capitalului social al Î.M. „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC) va fi majorat cu 35 de milioane de lei, din contul surselor financiare aprobate în bugetul municipal pentru anul 2022, în vederea achiziționării de către RTEC a unui lot de 50 de troleibuze rulate. O decizie în acest sens a fost votată miercuri, 27 aprilie, în cadrul ședinței Consiliul Municipal Chișinău (CMC).

Vehiculele de tip standard și articulate urmează a fi achiziționate prin metoda negocierii directe sau prin participarea la licitații internaționale, anunță Primăria Chișinău.

RTEC menționează că intenționează să achiziționeze troleibuze cu parcurs, din or. Riga, Letonia, or. Winterthur, Elveția și or. Salzburg, Austria.

„Troleibuzele care urmează a fi achiziționate sunt moderne, dotate cu sisteme de aer condiționat și consum redus de energie electrică. Caroseria este cu podea joasă pe toată lungimea salonului și rampă retractabilă, pentru accesul persoanelor în scaun rulant. Conform estimărilor, vehiculele pot fi exploatate în continuare pe o durată de circa 10 ani”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Chișinău.

Potrivit autorităților municipale, în prezent, Î.M. RTEC dispune de 435 de troleibuze, inclusiv 18 articulate.

Din numărul total de unități, 108 sunt cu podea ridicată (25%) și sunt învechite din punct de vedere moral și fizic. Cât privește unitățile articulate, 6 vehicule sunt cu o perioadă de exploatare de 25-26 de ani (anul fabricării 1995-1996), ceea ce impune înlocuirea urgentă a acestora și suplinirea parcului rulant cu unități adiționale, mai anunță Primăria capitalei.

