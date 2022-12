Reacția ministrului de Externe după ce o rachetă a fost găsită într-o livadă din raionul Briceni: „Este încă o demonstrație a modului în care războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei afectează securitatea Moldovei”

Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a venit cu o reacție după anunțul autorităților despre depistarea uniei rachete într-o livadă din raionul Briceni. Popescu a menționat că acest incident „este încă o demonstrație a modului în care războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei afectează securitatea Moldovei”. Potrivit ministrului, pe acest caz a fost inițiată o anchetă.

Our border police found today fragments of a missile that came down in northern Moldova. An investigation is underway.



Yet another demonstration of how Russian war on Ukraine affects Moldova’s security.



We strongly condemn Russia’s renewed strikes on Ukraine today.