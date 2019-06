Răspunsul lui Candu, atunci când este întrebat unde este Plahotniuc și când se va întoarce în R. Moldova

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, evită să precizeze unde mai exact se află în prezent nașul său, Vladimir Plahotniuc. Candu a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că liderul democraților se află „în Europa”, fără a oferi însă prea multe detalii despre plecarea acestuia.

„M-am văzut în Europa cu dumnealui. Nu a dispărut nicăieri. Dispariția presupune o anumită anonimitate. În cazul dumnealui, comunicăm foarte des. Chiar luni a fost postată o comunicare din partea dumnealui. Vrea să stea o perioadă de timp cu familia”, a menționat Candu.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Plahotniuc se află împreună cu familia sa în Elveția, Andrian Candu a refuzat să confirme sau să infirme acest lucru.

„Nu intru în detalii cu locația. Vrea să își securizeze familia. În ultimul timp au fost foarte multe amenințări de pericol pentru familie și pentru dumnealui”, a mai precizat finul lui Plahotniuc.

Plecarea din țară a liderului democraților a trezit însă mai multe întrebări și suspiciuni în societate. În acest context, moderatorul emisiunii „Punctul pe Azi” l-a întrebat pe Candu dacă Plahotniuc a plecat din țară pentru că se teme de ceva anume.

„Speculațiile sunt speculații, dar faptele și adevărul sunt altele. Sigur că nu. Ține doar de securizarea familiei și va reveni în timpul apropiat”, a precizat Andrian Candu.

Liderul democraților a plecat din R. Moldova în momentul în care partidul pe care îl conduce a anunțat că se retrage de la Guvernare. După ce în presă apăruseră mai multe informații despre plecarea democraților, acest lucru a fost confirmat și de Partidul Democrat. Totodată, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Plahotniuc menționa anterior că va reveni în țară după ce își va „securiza familia”.