Rândurile de camioane la frontiera moldo-română s-au format în weekend din cauza unor probleme tehnice la posturile vamale de la frontiera română. Detalii de la Serviciul Vamal al R. Moldova – VIDEO

Rândurile de camioane la frontiera moldo-română s-au format în weekend din cauza unor probleme tehnice la posturile vamale de la frontiera română. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Tatiana Șompol, purtătoarea de cuvânt a Serviciului Vamal al R. Moldova, după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini din care reiese faptul că zeci de tiruri, încărcate cu produse și mărfuri, au fost blocate la frontieră.

Potrivit lui Șompol, de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, fluxul de mijloace de transport la frontieră a crescut considerabil. Astfel, agenții economici, care anterior exportau marfă spre frontiera moldo-ucraineană, în prezent se orientează spre frontiera moldo-română.

În mediu, responsabilii de la vama moldovenească susțin că procesează circa 600-800 de mijloace de transport cu marfă pe ambele sensuri ale frontierei, însă sâmbătă și duminică, 4-5 iunie, procesarea a fost mai mică, din motiv că în posturile vamale de la frontiera română au fost probleme tehnice la sistemele informaționale.

„Sâmbătă și duminică am comunicat despre faptul că la partea română nu a funcționat sistemele informaționale. Prin urmare, noi procesam mijloacele de transport cu marfă, însă ele staționau, din motiv că nu puteau trece spre partea română ca să fie realizat controlul. Serviciul Vamal a fost anunțat că există probleme tehnice și din acest considerent a încercat să aducă mesajul către transportatori ca să cunoască care este motivul. Ceea ce ține de Serviciul Vamal, se lucrează la maxim. A fost suplinit numărul funcționarilor vamali. Se face tot posibilul pentru a realiza controlul cât mai rapid”, a declarat Tatiana Șompol.

Întrebată dacă Serviciul Vamal a fost sesizat despre faptul că unii șoferi de tiruri, blocați la frontieră, ar fi avut nevoie de suport medical în contextul temperaturilor ridicate, Tatiana Șompol a declarat că nu a primit astfel de informații.

„(…) Nu am fost sesizați de către șoferi sau transportatori pe subiectul dat. Desigur că dacă vor apărea necesități în cadrul posturilor vamale, sunt medici și neapărat vor acorda suportul necesar, dar astfel de sesizări nu au fost până acum (…). Astăzi, tot sunt rânduri, dar vă dați seama, dacă două zile sistemele nu au funcționat. Astăzi, la partea română deja funcționează sistemele. Fluxul este foarte mare de când s-a început războiul în Ucraina. De la începutul războiului, toți agenții economici care anterior exportau marfă pe frontiera moldo-ucraineană s-au reorientat spre frontiera moldo-română. Pornind de la acest fapt, fluxul a crescut considerabil. Plus la toate, agenții economici, transportatorii din Ucraina tranzitează, la fel, R. Moldova cu marfa care o transport. Respectiv, exporturile au crescut considerabil. Din aceste cauze, frontiera moldo-română a devenit supra solicitată, de aceea Serviciul Vamal a întreprins toate măsurile pentru a fluidiza traficul, dar atunci când este un număr foarte mare de mijloace de transport se creează rânduri. Plus la toate, noi putem să permitem trecerea mijloacelor de transport atâtea câte poate să primească spre control partea română”, a spus Șompol.