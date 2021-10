R. Moldova, pe locul 11 la nivel mondial în topul țărilor cu cele mai multe cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19

Republica Moldova a înregistrat un număr mare de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 raportat la numărul de locuitori, în ultimele șapte zile, situându-se pe locul 11 la nivel mondial. Informații în acest sens au fost prezentate de către ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei conferințe de presă.

În ultimele şapte zile în Republica Moldova au fost înregistrate 308 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 la 100 de mii de populație.

„Majoritatea persoanele confirmate cu COVID în ultimele 7 zile nu sunt vaccinate. Săptămânile trecute am avut o înregistrare de cazuri a formelor grave mai mare. Media cazurilor se menține la 1600 de cazuri. Respectiv, am înregistrat o incidență mai mare de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID, dar am coborât în acest clasament negativ în comparație cu alte țări. Acum, suntem la același nivel cu numărul de îmbolnăviri înregistrate în Ucraina”, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.